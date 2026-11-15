۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۵

مدیرکل میراث فرهنگی استان سمنان:

نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فرصتی برای توسعه بازار و افزایش فروش هنرمندان است

نمایشگاه‌های صنایع‌دستی فرصتی برای توسعه بازار و افزایش فروش هنرمندان است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با تأکید بر نقش نمایشگاه‌های ملی در رونق بازار صنایع‌دستی گفت: این رویدادها علاوه بر معرفی ظرفیت‌ها و محصولات هنرمندان، زمینه‌ساز توسعه تعاملات تجاری، تبادل تجربه و گسترش بازار فروش تولیدات صنایع‌دستی در سطح کشور است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک شامگاه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای ارتباط مستقیم هنرمندان، تولیدکنندگان، خریداران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی فراهم می‌کند و می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های تولیدی و توسعه بازار صنایع‌دستی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: یکی از اهداف مهم این نمایشگاه، ایجاد بستر مناسب برای بازاریابی و معرفی محصولات صنایع‌دستی است، چراکه حضور هنرمندان از استان‌های مختلف کشور در کنار یکدیگر، امکان تبادل تجربه، آشنایی با شیوه‌های جدید عرضه محصولات و شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و تجاری را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: گسترش این تعاملات می‌تواند زمینه حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های مشابه سایر استان‌ها را نیز فراهم کند و هرچه ارتباط میان فعالان این حوزه بیشتر و هدفمندتر باشد، ظرفیت معرفی محصولات، توسعه بازارهای فروش و افزایش درآمد هنرمندان نیز ارتقا خواهد یافت.

تاجیک با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان صنایع‌دستی در شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و دشواری‌های بازاریابی از جمله چالش‌هایی است که هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی با آن مواجه هستند و این مسائل در کنار شرایط اقتصادی، ادامه فعالیت را برای بخشی از فعالان این حوزه دشوار کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تشریح کرد: با وجود مشکلات موجود، هنرمندان صنایع‌دستی همچنان با علاقه و انگیزه در مسیر تولید و حفظ هنرهای بومی و سنتی فعالیت می‌کنند و ضروری است با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مؤثرتری از این قشر صورت گیرد تا ضمن کاهش موانع فعالیت، زمینه توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و رونق تولید فراهم شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های ملی و تخصصی باید به فرصتی فراتر از عرضه و فروش محصولات تبدیل شود و با تقویت ارتباط میان هنرمندان، فعالان اقتصادی و بازار مصرف، به توسعه پایدار صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای هنرمندان کمک کند.

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کد خبر 1405082401813
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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