به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال تاجیک شامگاه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۵ در حاشیه افتتاح دومین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی در سمنان اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت ارزشمندی برای ارتباط مستقیم هنرمندان، تولیدکنندگان، خریداران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی فراهم می‌کند و می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های تولیدی و توسعه بازار صنایع‌دستی منجر شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: یکی از اهداف مهم این نمایشگاه، ایجاد بستر مناسب برای بازاریابی و معرفی محصولات صنایع‌دستی است، چراکه حضور هنرمندان از استان‌های مختلف کشور در کنار یکدیگر، امکان تبادل تجربه، آشنایی با شیوه‌های جدید عرضه محصولات و شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای و تجاری را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: گسترش این تعاملات می‌تواند زمینه حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های مشابه سایر استان‌ها را نیز فراهم کند و هرچه ارتباط میان فعالان این حوزه بیشتر و هدفمندتر باشد، ظرفیت معرفی محصولات، توسعه بازارهای فروش و افزایش درآمد هنرمندان نیز ارتقا خواهد یافت.

تاجیک با اشاره به ضرورت حمایت از فعالان صنایع‌دستی در شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های تولید و دشواری‌های بازاریابی از جمله چالش‌هایی است که هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع‌دستی با آن مواجه هستند و این مسائل در کنار شرایط اقتصادی، ادامه فعالیت را برای بخشی از فعالان این حوزه دشوار کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان تشریح کرد: با وجود مشکلات موجود، هنرمندان صنایع‌دستی همچنان با علاقه و انگیزه در مسیر تولید و حفظ هنرهای بومی و سنتی فعالیت می‌کنند و ضروری است با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مؤثرتری از این قشر صورت گیرد تا ضمن کاهش موانع فعالیت، زمینه توسعه کسب‌وکارهای صنایع‌دستی و رونق تولید فراهم شود.

او در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های ملی و تخصصی باید به فرصتی فراتر از عرضه و فروش محصولات تبدیل شود و با تقویت ارتباط میان هنرمندان، فعالان اقتصادی و بازار مصرف، به توسعه پایدار صنایع‌دستی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال برای هنرمندان کمک کند.

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