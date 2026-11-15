به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا دانش‌زاده شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵با اشاره به ضرورت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های تخصصی این معاونت اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های اولویت‌دار اداره‌کل و حسب دستور مدیرکل، نشستی با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه‌های مختلف معاونت برگزار شد تا ضمن ارزیابی وضعیت موجود، مسائل و موانع اجرایی شناسایی و برای رفع آن‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران با اشاره به شناسایی و احصای مشکلات حوزه‌های تخصصی در شهرستان‌ها، افزود: بر همین اساس مقرر شد مسئولان بخش‌های مختلف با هماهنگی رؤسای ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان‌ها، مهم‌ترین چالش‌ها و موانع موجود را به‌صورت مستند جمع‌آوری و ارائه کنند.

او با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با امکانات و ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: برای اجرای مؤثر برنامه‌های کوتاه‌مدت، باید نیازمندی‌های هر بخش در زمینه نیروی انسانی متخصص، اعتبارات، تجهیزات، امکانات فنی و پشتیبانی، زیرساخت‌ها و همچنین موانع اداری و قانونی به‌صورت دقیق مشخص شود.

دانش‌زاده ادامه داد: مسئولان حوزه‌های تخصصی موظف شدند ضمن اولویت‌بندی نیازها، راهکارهای پیشنهادی خود را با در نظر گرفتن امکان اجرا، منابع موجود و دستیابی به نتایج ملموس در کوتاه‌مدت تدوین و ارائه کنند.

معاون میراث‌فرهنگی مازندران خاطرنشان کرد: رویکرد اصلی این جلسات، فاصله گرفتن از برنامه‌ریزی‌های صرفاً نظری و حرکت به سمت اقدامات هدفمند، زمان‌بندی‌شده و نتیجه‌محور است؛ موضوعی که بدون تعامل مستمر میان بخش‌های تخصصی معاونت و ادارات شهرستان‌ها محقق نخواهد شد.

دانش‌زاده در پایان هدف از این برنامه‌ریزی را ایجاد هماهنگی بیشتر در فعالیت‌های معاونت میراث‌فرهنگی، رفع موانع اجرایی، بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات و تسریع در اجرای برنامه‌های اولویت‌دار با هدف حفاظت، صیانت و معرفی شایسته میراث‌فرهنگی استان مازندران عنوان کرد.

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