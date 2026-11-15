پنجمین تریبون کارشناسان میراث ‌پژوه پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اجرا می شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این تریبون روز دوشنبه 25 آبان‌ماه 1405ساعت 10:30 الی 12:30 در سالن جلسات موزه موسیقی به صورت حضوری و برخط برگزار خواهد شد.

تریبون «سیر تحول سازهای سنتی ایران، مطالعه ساز کمانچه» توسط استاد امیرعطایی، مدرس و پیشکسوت ساخت کمانچه، دارای درجه 1 هنری و رییس سابق کارگاه سازسازی گروه هنرهای ملی پژوهشگاه، ارایه می‌شود، ناقدان آن کیوان طاهری و علی اکبر شکارچی و مدیر جلسه علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری معاون فناوری و کاربردی‌سازی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری است.

علاقمندان می‌توانند از طریق لینک https://www.skyroom.online/ch/richt بصورت مجازی در این نشست حضور یابند.

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