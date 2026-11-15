به گزارش میراث آریا، فیلم کوتاه «پاپابندری» به نویسندگی و کارگردانی بهمن رضائی و از تولیدات مرکز فیلم جوان سوره جایزه بهترین فیلم‌نامه بخش رقابتی دهمین دوره جشنواره بین‌المللی IPSMF 2026 (International Photography and Short Movie Festival) اندونزی را از آن خود کرد.

«پاپابندری» یک فیلم کوتاه فانتزی و رئال-انیمیشن درباره یکی از کودکان شهید میناب است که با تکیه بر یک روایت کودکانه، مخاطب را به جهانی میان خاطره، خیال و واقعیت می‌برد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «در شبی بارانی، روایت یک قصۀ کودکانه، پدربزرگ و نوه‌ای را در مرز میان خیال، خاطره و واقعیت همراه می‌کند...»

همچنین از پوستر انگلیسی این اثر با عنوان بین‌المللی Grandpa’s Lullaby رونمایی شد.

طراحی پوستر را سیروان خسروی بر عهده داشته است.

جشنواره IPSMF رویدادی سالانه است که به همت دانشکده ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه تلکام اندونزی برگزار می‌شود و با تمرکز بر آثار کوتاه سینمایی، میزبان فیلم‌سازانی از کشورهای مختلف است.

در این فیلم، رضا فیاضی و علی سلیمی به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «پاپابندری» عبارت‌اند از:

بازیگران: رضا فیاضی و علی سلیمی، نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: بهمن رضائی، مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، تدوین: فاطمه کرباسی، طراح صحنه: سعید پیرهادی، طراح لباس: سروناز امیدی، طراح جلوه‌های بصری: محمد برادران، سرپرست جلوه‌های بصری: امیر صفت‌کیا، انیمیشن: زهرا خادم و امین عبدالحسین‌زاده، صدابردار: مجید امینی، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی، موسیقی: مسعود سخاوت‌دوست، اصلاح رنگ و نور: مهران دوستی، طراح چهره‌پردازی: زهرا حمیدی، جلوه‌های میدانی: مرتضی رمضانی، مدیر تولید و تدارکات: سعید اشراقی‌نیا، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: سعید غلامی، دستیار تهیه‌کننده: سارا فردوسی، منشی صحنه: عاطفه هادی، طراح استوری‌برد: ایران‌مهر سلیمی، عکاس: فاطمه صالحی، تیزر: علی نوروزیان، طراح پوستر: سیروان مهدوی، طراح تایپوگرافی: عرفان بهمنی، مترجم: توحید محمودپور، زیرنویس: رضا تاری‌وردی، تیتراژ: بهمن رضائی، دستیاران فیلمبردار: فرامرز نادری، آرین نجاریان و بردیا نجاریان، کرین: حسن لطفی، اپراتور دوربین: سیدعلی اوجاقی، دستیار صدابردار: امیر عطار، دستیار صحنه: میثم قربانی، دستیار لباس: هدیه افشار، دستیار چهره‌پرداز: محسن نظرپاک، دستیاران تولید و تدارکات: علی کیا، محمدحسن حسنی و علی زنگنه، مشاور رسانه‌ای: زهره کردلو، پخش‌کننده: الهه طه‌ئی (مرکز بین‌الملل سوره).

«پاپابندری» محصول مرکز فیلم جوان سوره است.

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