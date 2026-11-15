توزیع متوازن سفر، ضرورت راهبردی توسعه گردشگری در استان اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان روز شنبه ۲۳ آبان ماه، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری در پهنه جغرافیایی استان گفت: اصفهان از تنوع کم‌نظیری در حوزه‌های گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی، روستایی، کشاورزی و کویری برخوردار است و بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم عبور از الگوی متمرکز سفر و حرکت به سمت توسعه چندکانونی مقاصد گردشگری است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: توزیع متوازن سفر صرفاً به معنای افزایش تعداد گردشگران در شهرستان‌های مختلف نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده برای توزیع زمانی و مکانی جریان سفر، افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای کیفیت تجربه سفر و گسترش سهم مناطق مختلف از منافع اقتصادی گردشگری را در برمی‌گیرد.

آبیان با اشاره به ظرفیت شهرستان‌هایی همچون کاشان، آران‌وبیدگل، نطنز، خور و بیابانک، ورزنه، خوانسار، گلپایگان، فریدن و فریدونشهر افزود: هر یک از این مناطق با برخورداری از مزیت‌های رقابتی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، قابلیت تبدیل‌شدن به مقاصد تخصصی گردشگری را دارند و می‌توان با طراحی مسیرهای موضوعی، کریدورهای گردشگری و بسته‌های سفر چندمقصدی، ارتباط مؤثرتری میان این مناطق برقرار کرد.

او تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم در این زمینه، عبور از جاذبه‌محوری و حرکت به سمت محصول‌محوری در گردشگری است؛ به این معنا که ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها باید در قالب محصولات و تجربه‌های قابل عرضه به بازارهای هدف تعریف شوند. گردشگری کویری، طبیعت‌گردی، گردشگری روستایی، خوراک، کشاورزی، صنایع‌دستی و رویدادهای فرهنگی از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند به تنوع‌بخشی سبد محصولات گردشگری استان کمک کنند.

معاون گردشگری استان اصفهان همچنین افزایش ماندگاری گردشگران و تقویت اقتصاد محلی را از اهداف اصلی توزیع متوازن سفر برشمرد و گفت: توسعه گردشگری زمانی اثربخش خواهد بود که منافع حاصل از آن در زنجیره‌ای گسترده از کسب‌وکارهای بومی، اقامتگاه‌های گردشگری، فعالان صنایع‌دستی، راهنمایان گردشگری و جوامع محلی جریان پیدا کند و به ایجاد اشتغال پایدار و تقویت سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها منجر شود.

آبیان با تأکید بر اهمیت مدیریت زمانی سفر افزود: برنامه‌ریزی برای توزیع تقاضا در فصل‌های مختلف سال، توسعه رویدادهای بومی و فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده می‌تواند ضمن کاهش تمرکز گردشگران در مقاصد پرتردد، زمینه بهره‌برداری مناسب‌تر از ظرفیت‌های گردشگری سایر مناطق را فراهم کند.

او توسعه زیرساخت‌های دسترسی، خدمات اقامتی و رفاهی، مشارکت فعال بخش خصوصی و توانمندسازی جوامع محلی را از پیش‌نیازهای تحقق این سیاست دانست و ادامه داد: در کنار این اقدامات، توجه به ظرفیت برد محیطی و اجتماعی مقاصد نیز ضروری است تا توسعه گردشگری با حفاظت از منابع طبیعی، میراث‌فرهنگی و هویت جوامع میزبان همراه باشد.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی یکپارچه و داده‌محور در مدیریت گردشگری استان تاکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های شهرستان‌ها، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها، طراحی شبکه مقاصد مکمل و پایش مستمر جریان سفر باید در چارچوب یک رویکرد منسجم دنبال شود. هدف نهایی آن است که تمام پهنه استان اصفهان از فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی گردشگری بهره‌مند شوند و گردشگری به یکی از پیشران‌های توسعه متوازن منطقه‌ای، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی شهرستان‌ها تبدیل شود.

انتهای پیام/