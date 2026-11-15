۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۱

اشکذر آماده میزبانی از سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور

اشکذر آماده میزبانی از سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور

نشست هماهنگی برگزاری سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور با هدف برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان اشکذر برگزار شد؛ رویدادی که از چهارم تا ششم آذرماه در مجموعه سوارکاری بیک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هماهنگی برگزاری سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور به ریاست محمدحسین غلامزاده، فرماندار شهرستان اشکذر و با حضور رئیس هیئت سوارکاری استان یزد، شهردار اشکذر و رؤسا و مسئولان ادارات ورزش و جوانان، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری مسابقات و تعیین مسئولیت‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای میزبانی مطلوب از شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به تبادل نظر پرداختند.

سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور از چهارم تا ششم آذرماه در مجموعه سوارکاری بیک شهرستان اشکذر برگزار می‌شود و این شهرستان در روزهای برگزاری این رقابت‌ها میزبان فعالان و علاقه‌مندان رشته سوارکاری از سراسر کشور خواهد بود.

برگزاری این رویداد ملی، علاوه بر توسعه فعالیت‌های ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان اشکذر و تقویت زمینه‌های گردشگری ورزشی در این منطقه فراهم می‌کند.

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کد خبر 1405082401818
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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