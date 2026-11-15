به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هماهنگی برگزاری سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور به ریاست محمدحسین غلامزاده، فرماندار شهرستان اشکذر و با حضور رئیس هیئت سوارکاری استان یزد، شهردار اشکذر و رؤسا و مسئولان ادارات ورزش و جوانان، میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعیت هلال‌احمر شهرستان برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری این رویداد ورزشی مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره تمهیدات اجرایی، نحوه برگزاری مسابقات و تعیین مسئولیت‌ها و نقش دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مرتبط برای میزبانی مطلوب از شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به تبادل نظر پرداختند.

سی‌وهشتمین دوره مسابقات زیبایی اسب کشور از چهارم تا ششم آذرماه در مجموعه سوارکاری بیک شهرستان اشکذر برگزار می‌شود و این شهرستان در روزهای برگزاری این رقابت‌ها میزبان فعالان و علاقه‌مندان رشته سوارکاری از سراسر کشور خواهد بود.

برگزاری این رویداد ملی، علاوه بر توسعه فعالیت‌های ورزشی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان اشکذر و تقویت زمینه‌های گردشگری ورزشی در این منطقه فراهم می‌کند.

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