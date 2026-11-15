شناسایی ۶۲۷ نقطه مستعد گردشگری در محور غرب به شرق گلستان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر طهماسبی روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی مطالعات کریدور گردشگری غرب به شرق گلستان، با اشاره به جایگاه گردشگری در توسعه اقتصادی استان گفت: گردشگری در کنار کشاورزی نوین، تجارت و سلامت از محورهای مهم اقتصاد گلستان به شمار می‌رود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این بخش نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و اقدامات اجرایی است.

استاندار گلستان با تأکید بر لزوم تبدیل مطالعات گردشگری به پروژه‌های اجرایی افزود: شناسایی ظرفیت‌ها زمانی می‌تواند به توسعه استان کمک کند که طرح‌های دارای اولویت مشخص شده و زمینه اجرای آن‌ها با مشارکت سرمایه‌گذاران فراهم شود.

او با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی استان بیان کرد: برخورداری گلستان از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، فرصت مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری فراهم کرده است و باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال استفاده شود.

طهماسبی با اشاره به موقعیت جغرافیایی گلستان و برخورداری استان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و ارتباطات مرزی با کشورهای آسیای مرکزی اظهار کرد: این زیرساخت‌ها می‌توانند زمینه گسترش ارتباطات اقتصادی، معرفی جاذبه‌های گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند.

او همچنین بر ضرورت معرفی گسترده‌تر جاذبه‌های گردشگری استان از جمله جنگل‌های هیرکانی، سواحل دریای خزر، مناطق کوهستانی و روستاهای دارای ظرفیت گردشگری تأکید کرد و افزود: توسعه این بخش نیازمند هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی است.

استاندار گلستان با تأکید بر پرهیز از اقدامات پراکنده و مقطعی، خواستار تدوین برنامه‌های بلندمدت و اولویت‌بندی پروژه‌ها با هدف تسریع در بهره‌برداری از ظرفیت‌های شناسایی‌ شده شد.

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