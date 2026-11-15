به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دومین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی سمنان از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه سال جاری به مدت هفت روز در سالن الغدیر واقع در بلوار بسیج شهر سمنان برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، سه نفر از هنرمندان صنایع‌دستی استان یزد در رشته‌های زیلوبافی از میبد، تولیدات چرم دست‌دوز از یزد و موتابی از بفروئیه میبد حضور دارند و آثار و تولیدات خود را در معرض دید علاقه‌مندان قرار داده‌اند.

حضور هنرمند زیلوباف از میبد، به‌عنوان شهر جهانی زیلوبافی، و هنرمند موتابی از بفروئیه، شهر ملی موتابی، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شاخص صنایع‌دستی استان یزد و نمایش تنوع هنرهای سنتی این منطقه در سطح ملی فراهم کرده است.

شرکت هنرمندان یزدی در این رویداد، زمینه‌ای برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی، توسعه تعاملات میان فعالان این حوزه و آشنایی بیشتر مخاطبان با هنرهای اصیل و بومی استان یزد به شمار می‌رود.

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