به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریدون فعالی، با اشاره به روند توسعه زیرساخت‌ها و تأسیسات گردشگری استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۰ پروژه در بخش‌های مختلف گردشگری گلستان در دست اجراست که مجموع حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

او افزود: این پروژه‌ها شامل طرح‌های زیرساختی، تأسیسات گردشگری و مجموعه‌های رفاهی و خدماتی است که با هدف تقویت امکانات گردشگری استان در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به وضعیت پیشرفت طرح‌های در دست اجرا بیان کرد: پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است و تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز این بخش کمک کند.

فعالی خاطرنشان کرد: گلستان با برخورداری از جاذبه‌های متنوع طبیعی، تاریخی و فرهنگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری دارد و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

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