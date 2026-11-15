به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۲۴ آبان ماه، با اشاره به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی گفت: در جریان نشست سه‌روزه شورای ملی ثبت و حریم آثار غیرمنقول که هفته گذشته با حضور علیرضا ایزدی، رئیس مرکز ثبت، حفظ و احیای میراث‌فرهنگی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اصفهان برگزار شد، پرونده‌های مرتبط با آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی استان در کنار پرونده ثبت مساجد، قلعه‌ها حمام‌ها و بناهای تاریخی واجد ارزش استان اصفهان موردبررسی قرار گرفت و آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: خانه آبراهامیان، یتیم‌خانه سابق ارامنه که در حال حاضر موزه موسیقی ارامنه اصفهان در آن فعالیت می‌کند، ازجمله بناهای تاریخی متعلق به اقلیت‌های مذهبی است که در این فرایند به ثبت ملی رسید.

سید العسگری با اشاره به ثبت گورستان‌های تاریخی ارامنه در این نشست افزود: گورستان ارامنه هوانس شماره یک و شماره دو در فریدونشهر، گورستان ارامنه محله وسط با نام مریم مقدس، گورستان ارامنه محله بالا با نام نرسس مقدس، گورستان ارامنه محله برف‌انبار (سنگباران)، گورستان‌های ارامنه روستاهای خلیل‌آباد، خنگ، سروشجان، بیجگرد و میلاگرد ازجمله پرونده‌های بررسی‌شده در شورای ملی ثبت بودند که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

او با تأکید بر اهمیت آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی در شناخت پیشینه فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: پیروان ادیان و مذاهب مختلف طی قرن‌ها در کنار یکدیگر در این استان زندگی کرده‌اند و حاصل این همزیستی تاریخی، شکل‌گیری مجموعه ارزشمندی از بناها، محوطه‌ها، گورستان‌ها و دیگر یادگارهای فرهنگی است که بخشی از هویت تاریخی اصفهان را تشکیل می‌دهند.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان گفت: این آثار تنها متعلق به جامعه‌ای خاص نیستند، بلکه بخشی از میراث تاریخی و فرهنگی اصفهان به شمار می‌روند و شناسایی، مستندسازی، ثبت ملی و حفاظت از آن‌ها می‌تواند در صیانت از تنوع فرهنگی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده نقش مؤثری داشته باشد.

سید العسگری تاکید کرد: ثبت ملی آثار تاریخی اقلیت‌های مذهبی، گامی مهم در شناسایی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث‌فرهنگی استان و فراهم کردن زمینه حفاظت اصولی از این یادگارهای ارزشمند تاریخی است.

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