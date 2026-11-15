به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد ترکمانی، با اشاره به بازدید شبانه اعضای این کمیسیون از گذر مسجد جامع یزد اظهار کرد: در این بازدید، فعالیت حدود هشت موکب که در حوزه‌های مختلف به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند، مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیت‌ها و نیازهای موجود برای بهبود شرایط فعالیت آن‌ها شناسایی شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد افزود: فعالیت این مجموعه‌ها جلوه‌ای از مشارکت و همراهی مردم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی است و حمایت و فراهم‌سازی زمینه مناسب برای تداوم این خدمات می‌تواند به ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در سطح شهر کمک کند.

ترکمانی با اشاره به بررسی موضوع در نشست این کمیسیون تصریح کرد: با حضور نمایندگان سازمان سیما و منظر شهری، معاونت فرهنگی شهرداری، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و مجموعه حفظ آثار، ابعاد مختلف موضوع بررسی و پیشنهادهای مطرح‌شده برای سامان‌دهی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در این محدوده به تصویب رسید تا زمینه پیگیری و همکاری دستگاه‌های مرتبط فراهم شود.

او با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی و هم‌افزایی در مدیریت فعالیت‌های فرهنگی می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و تقویت هویت فرهنگی گذر مسجد جامع را فراهم کند.

ترکمانی همچنین توجه به جایگاه ساکنان قدیمی بافت تاریخی را از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های شهری دانست و اظهار کرد: در کنار توسعه فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری، حفظ هویت اجتماعی محلات و توجه به آرامش و کیفیت زندگی ساکنان باید مورد توجه قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد در پایان گفت: میراث تاریخی یزد تنها به بناها و آثار معماری محدود نمی‌شود؛ مردمی که سال‌ها در این محلات زندگی کرده و در حفظ هویت و اصالت آن‌ها نقش داشته‌اند، بخش ارزشمندی از میراث اجتماعی و فرهنگی شهر به شمار می‌روند. از این رو، توجه هم‌زمان به میراث کالبدی و هویت انسانی بافت تاریخی، ضرورتی مهم در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری است.

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