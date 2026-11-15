۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خبر داد:

پیگیری گلستان برای حذف عوارض ساخت برای سرمایه‌گذاران گردشگری

پیگیری گلستان برای حذف عوارض ساخت برای سرمایه‌گذاران گردشگری

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری گفت: شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی صدور پروانه ساخت باید در فرآیند تدوین تعرفه‌های سال ۱۴۰۶، معافیت‌های قانونی مربوط به احداث تأسیسات گردشگری را مورد توجه قرار دهند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی مهیائی امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: تقویت ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی استان نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن مشوق‌های مؤثر است تا زمینه ایجاد تأسیسات گردشگری متناسب با نیاز و توان اقتصادی گروه‌های مختلف گردشگران فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: در سال‌های اخیر اقداماتی برای گسترش مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان انجام شده و توسعه هتل‌های پنج‌ستاره در کنار سایر مراکز اقامتی از ضرورت‌های این بخش است، اما تحقق این هدف نیازمند کاهش موانع و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه گردشگری بیان کرد: در مصوبات سال گذشته، دامنه برخی معافیت‌ها و حمایت‌های مرتبط با گردشگری افزایش یافته و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط نیز از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

مهیائی با تشریح مسئولیت دستگاه‌های مختلف در صدور پروانه ساخت گفت: در محدوده شهرها، شهرداری‌ها و در روستاها، مراجع مربوط از جمله بنیاد مسکن و دهیاری‌ها مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند و برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده و حریم شهرها نیز سازوکارهای قانونی مشخصی پیش‌بینی شده است.

او تصریح کرد: کارگروه گردشگری مرجع تصویب عوارض نیست، اما می‌تواند با طرح موضوع و پیگیری از دستگاه‌های مسئول، زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران گردشگری از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به نزدیک‌شدن زمان تدوین تعرفه‌های سال ۱۴۰۶ شهرداری‌ها و شوراهای بخش‌ها اظهار کرد: اکنون فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری این موضوع است و دفتر امور شهری استانداری باید مراتب را به شهرداری‌های استان ابلاغ کند.

او همچنین بر نقش سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان و مجموعه مدیریت شهری در پیگیری این موضوع تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با تعامل و هماهنگی، موضوع پیش‌بینی معافیت‌های قانونی برای پروژه‌های گردشگری را در فرآیند تدوین و تصویب تعرفه‌های سال آینده دنبال کنند.

مهیائی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش عوارض و هزینه‌های احداث تأسیسات گردشگری می‌تواند به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی و رونق فعالیت‌های گردشگری استان کمک کند.

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کد خبر 1405082401826
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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