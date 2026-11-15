به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی مهیائی امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: تقویت ظرفیت‌های اقامتی و خدماتی استان نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاران و فراهم‌کردن مشوق‌های مؤثر است تا زمینه ایجاد تأسیسات گردشگری متناسب با نیاز و توان اقتصادی گروه‌های مختلف گردشگران فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: در سال‌های اخیر اقداماتی برای گسترش مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری استان انجام شده و توسعه هتل‌های پنج‌ستاره در کنار سایر مراکز اقامتی از ضرورت‌های این بخش است، اما تحقق این هدف نیازمند کاهش موانع و هزینه‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه گردشگری بیان کرد: در مصوبات سال گذشته، دامنه برخی معافیت‌ها و حمایت‌های مرتبط با گردشگری افزایش یافته و ضروری است دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط نیز از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تسهیل سرمایه‌گذاری استفاده کنند.

مهیائی با تشریح مسئولیت دستگاه‌های مختلف در صدور پروانه ساخت گفت: در محدوده شهرها، شهرداری‌ها و در روستاها، مراجع مربوط از جمله بنیاد مسکن و دهیاری‌ها مسئولیت‌هایی در این زمینه دارند و برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده و حریم شهرها نیز سازوکارهای قانونی مشخصی پیش‌بینی شده است.

او تصریح کرد: کارگروه گردشگری مرجع تصویب عوارض نیست، اما می‌تواند با طرح موضوع و پیگیری از دستگاه‌های مسئول، زمینه بهره‌مندی سرمایه‌گذاران گردشگری از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی را فراهم کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به نزدیک‌شدن زمان تدوین تعرفه‌های سال ۱۴۰۶ شهرداری‌ها و شوراهای بخش‌ها اظهار کرد: اکنون فرصت مناسبی برای طرح و پیگیری این موضوع است و دفتر امور شهری استانداری باید مراتب را به شهرداری‌های استان ابلاغ کند.

او همچنین بر نقش سازمان همیاری شهرداری‌های گلستان و مجموعه مدیریت شهری در پیگیری این موضوع تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با تعامل و هماهنگی، موضوع پیش‌بینی معافیت‌های قانونی برای پروژه‌های گردشگری را در فرآیند تدوین و تصویب تعرفه‌های سال آینده دنبال کنند.

مهیائی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش عوارض و هزینه‌های احداث تأسیسات گردشگری می‌تواند به افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی و رونق فعالیت‌های گردشگری استان کمک کند.

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