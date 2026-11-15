۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

قهرمان دوی میدانی کشور به‌عنوان سفیر گردشگری استان اردبیل منصوب شد

قهرمان دوی میدانی کشور به‌عنوان سفیر گردشگری استان اردبیل منصوب شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل، مجتبی یادگاری، قهرمان دوی میدانی کشور و سفیر همدلی صنعت برق ایران را به‌عنوان «سفیر گردشگری استان اردبیل» منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان اظهار کرد: معرفی شایسته داشته‌های گردشگری اردبیل نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و چهره‌های اثرگذار ملی است و حضور افرادی که از اعتبار و ارتباطات اجتماعی برخوردارند، می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های استان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به فعالیت‌های مجتبی یادگاری در قالب پویش ملی «قرار همدلی» و سفر به استان‌های مختلف کشور با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی افزود: اقدام ارزشمند ایشان در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت عمومی، الگویی مناسب برای استفاده از ظرفیت چهره‌های ملی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

او تاکید کرد: با این انتصاب، انتظار می‌رود سفیر گردشگری استان در کنار فعالیت‌های خود، ظرفیت‌های متنوع اردبیل در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را نیز به مردم سراسر کشور معرفی کند.

جباری با اشاره به برخورداری استان اردبیل از جاذبه‌های شاخص تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، کوه سبلان، آب‌های گرم معدنی، جاذبه‌های طبیعی و تنوع صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های قابل معرفی استان نام برد و ادامه داد: هدف از این اقدام، تقویت شناخت عمومی از قابلیت‌های گردشگری اردبیل، کمک به جذب گردشگران و حمایت از رونق اقتصاد گردشگری استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی سفیر گردشگری استان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و اجتماعی وی، گام‌های مؤثری در معرفی اردبیل به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور برداشته شود.

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کد خبر 1405082401827
توحید سیف
دبیر مرضیه امیری

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