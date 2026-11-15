به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری استان اظهار کرد: معرفی شایسته داشته‌های گردشگری اردبیل نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و چهره‌های اثرگذار ملی است و حضور افرادی که از اعتبار و ارتباطات اجتماعی برخوردارند، می‌تواند نقش مؤثری در شناساندن جاذبه‌های استان ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به فعالیت‌های مجتبی یادگاری در قالب پویش ملی «قرار همدلی» و سفر به استان‌های مختلف کشور با هدف ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و مصرف بهینه انرژی افزود: اقدام ارزشمند ایشان در ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و جلب مشارکت عمومی، الگویی مناسب برای استفاده از ظرفیت چهره‌های ملی در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی است.

او تاکید کرد: با این انتصاب، انتظار می‌رود سفیر گردشگری استان در کنار فعالیت‌های خود، ظرفیت‌های متنوع اردبیل در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را نیز به مردم سراسر کشور معرفی کند.

جباری با اشاره به برخورداری استان اردبیل از جاذبه‌های شاخص تاریخی، فرهنگی و طبیعی، از مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، کوه سبلان، آب‌های گرم معدنی، جاذبه‌های طبیعی و تنوع صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های قابل معرفی استان نام برد و ادامه داد: هدف از این اقدام، تقویت شناخت عمومی از قابلیت‌های گردشگری اردبیل، کمک به جذب گردشگران و حمایت از رونق اقتصاد گردشگری استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی سفیر گردشگری استان و استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و اجتماعی وی، گام‌های مؤثری در معرفی اردبیل به‌عنوان یکی از مقاصد شاخص گردشگری کشور برداشته شود.

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