ه گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ محمد احمدی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش غیرمجاز دستگاه‌های فلزیاب در یکی از محله‌های شهر شیراز، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان قرار گرفت.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس افزود: پس از دریافت اخبار اولیه، مأموران با انجام بررسی‌های میدانی، تحقیقات تخصصی و اطمینان از صحت گزارش دریافتی، موفق به شناسایی محل فعالیت و مخفیگاه فرد موردنظر شدند.

احمدی ادامه داد: در ادامه، با هماهنگی مرجع قضایی و با پشتیبانی عملیاتی مأموران انتظامی شیراز، عوامل کلانتری‌های ۲۰ گلشن و ۱۷ قدمگاه، عملیات شناسایی و برخورد با متهم را در قالب دو تیم عملیاتی به اجرا در آمد.

او تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک نفر متهم دستگیر و سه دستگاه فلزیاب کشف و ضبط شد. همچنین متهم به همراه پرونده تشکیل‌ شده و تجهیزات مکشوفه برای انجام مراحل قانونی و پیگیری قضایی به کلانتری ۱۷ قدمگاه تحویل داده شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی کشور خاطرنشان کرد: خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب، مطابق ضوابط قانونی، منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان فارس همچنین یادآور شد: فروشندگان این تجهیزات موظف‌اند دستگاه‌های فلزیاب را صرفاً به افرادی که مجوز قانونی خرید از وزارت میراث‌فرهنگی را دریافت کرده‌اند، عرضه کنند و نسخه‌ای از برگ فروش، شامل مشخصات خریدار و اطلاعات فنی دستگاه، را به این وزارتخانه ارسال کنند.

احمدی در پایان بر تداوم نظارت و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه خرید و فروش و استفاده از تجهیزات فلزیاب تأکید کرد و خواستار همکاری شهروندان در گزارش موارد مشکوک به مراجع مسئول شد.

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