نشست انجمن حفظ آثار و مفاخر شهرستان آشتیان برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا امیری رئیس اداره میراث فرهنگی آشتیان، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت روز کتاب و کتابخوانی، جلسه انجمن حفظ آثار و مفاخر شهرستان با حضور کتابداران کتابخانه‌ها و اعضای انجمن، در محل کتابخانه استاد عباس اقبال آشتیانی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان آشتیان ضمن تبریک روز کتاب و کتابخوانی به کتابداران و کارکنان کتابخانه‌های شهرستان، از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند این مجموعه در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح فرهنگی جامعه قدردانی کرد.

او در ادامه با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست افزود: وضعیت ساختمان جدید کتابخانه شهرستان از جمله موضوعات مهم مورد بحث و بررسی بود و حاضران ضمن بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مشکلات موجود، راهکارهای لازم برای رفع نواقص، بهبود شرایط و تأمین امکانات مناسب به‌منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به مراجعان و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی را بررسی کردند.

امیری آشتیانی همچنین بر اهمیت جایگاه کتابخانه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی تأکید کرد و تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی را در مسیر توسعه و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان ضروری دانست.

رئیس اداره میراث فرهنگی شهرستان آشتیان در پایان خاطرنشان کرد: توجه به کتاب، کتابخوانی و پاسداشت مفاخر علمی و فرهنگی، نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی و فرهنگی آشتیان دارد و حمایت از مجموعه‌های فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط، زمینه‌ساز انتقال میراث علمی و فرهنگی این سرزمین به نسل‌های آینده خواهد بود.



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