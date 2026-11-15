به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، امروز یکشنبه ۲۴ آبان، اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن هفته بزرگداشت کتاب و کتاب‌خوانی، کتاب «خودتزیینی و هویت زنان عشایر عرب‌کُتی ورامین» که حاصل پژوهش‌ها و مطالعات میدانی طیبه عزت‌اللهی‌نژاد در سال‌های اخیر در روستای حصاربالا از توابع بخش جوادآباد شهرستان ورامین است، منتشر و روانه بازار کتاب شد.

او افزود: این اثر در ۲۰۳ صفحه، به‌صورت مصور و رنگی، با شمارگان ۵۰۰ نسخه و به قیمت ۶۵۰ هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

تاجیک با اشاره به اهمیت محتوایی این اثر اظهار کرد: کتاب با تکیه بر حافظه تاریخی و تجربه زیسته زنان عشایر عرب‌کُتی، در چهار فصل به بررسی و تحلیل تحولات خودتزیینی سنتی زنان این جامعه در گذر زمان می‌پردازد و تصویری از پیوند میان پوشش، زیورآلات، باورها، هویت قومی و سبک زندگی آنان ارائه می‌دهد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین ادامه داد: در این کتاب موضوعاتی همچون پیشینه زیست عشایری و ایلی در ایران، وضعیت عشایر در دوران معاصر و پهلوی، تاریخچه ایل عرب و عشایر عرب‌کُتی، مهاجرت و وجه تسمیه، کوچ این ایل از استان فارس به ورامین و همچنین معرفی روستای حصاربالا مورد بررسی قرار گرفته است.

او خاطرنشان کرد: خودتزیینی زنان عشایر عرب‌کُتی و ارتباط آن با مؤلفه‌هایی همچون اقلیم، وضعیت تأهل، انتساب قومی، مذهب و باورهای اعتقادی و شرایط معیشتی از دیگر محورهای پژوهشی این اثر است که می‌تواند در شناخت بهتر ابعاد ناملموس فرهنگ و هویت زنان عشایر منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

تاجیک در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از پژوهش‌های مرتبط با میراث فرهنگی و هویت بومی مناطق گفت: ثبت و انتشار چنین پژوهش‌هایی گامی ارزشمند در حفظ حافظه تاریخی، معرفی فرهنگ‌های محلی و انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده است. به‌زودی مراسم رونمایی و بررسی این کتاب با حضور جمعی از مسئولان، نویسندگان و پژوهشگران در شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

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