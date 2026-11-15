به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی رئیس اداره میراث فرهنگی، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی بارندگی‌های هفته دوم آبان‌ماه، بازدیدهای میدانی از تعدادی از آثار و بناهای تاریخی شهرستان با هدف بررسی وضعیت حفاظتی، ارزیابی میزان آسیب‌های احتمالی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت بخش‌های مختلف بناها و تأثیر بارندگی‌ها بر اجزای معماری و قسمت‌های مختلف آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب، اقدامات حفاظتی و مرمتی متناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی و اجرا شود.

او در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از آثار تاریخی در شرایط جوی نامساعد تصریح کرد: نفوذ رطوبت، آسیب به پوشش‌های بام، دیوارها و سایر اجزای معماری از جمله مواردی است که در بازدیدهای پس از بارندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و رسیدگی به این مسائل برای جلوگیری از گسترش خسارت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

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