۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

پایش میدانی آثار تاریخی خمین پس از بارندگی‌های اخیر انجام شد

پایش میدانی آثار تاریخی خمین پس از بارندگی‌های اخیر انجام شد

در پی بارندگی‌های هفته دوم آبان‌ماه، تعدادی از آثار و بناهای تاریخی شهرستان خمین مورد بازدید و سرکشی کارشناسی قرار گرفت تا ضمن بررسی وضعیت حفاظتی و شناسایی آسیب‌های احتمالی ناشی از بارش‌ها، اقدامات لازم برای رفع نواقص و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی رئیس اداره میراث فرهنگی، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در پی بارندگی‌های هفته دوم آبان‌ماه، بازدیدهای میدانی از تعدادی از آثار و بناهای تاریخی شهرستان با هدف بررسی وضعیت حفاظتی، ارزیابی میزان آسیب‌های احتمالی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر انجام شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در جریان این بازدیدها، وضعیت بخش‌های مختلف بناها و تأثیر بارندگی‌ها بر اجزای معماری و قسمت‌های مختلف آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت مشاهده هرگونه آسیب، اقدامات حفاظتی و مرمتی متناسب در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ریزی و اجرا شود.

او در پایان با تأکید بر ضرورت مراقبت مستمر از آثار تاریخی در شرایط جوی نامساعد تصریح کرد: نفوذ رطوبت، آسیب به پوشش‌های بام، دیوارها و سایر اجزای معماری از جمله مواردی است که در بازدیدهای پس از بارندگی مورد توجه قرار می‌گیرد و رسیدگی به این مسائل برای جلوگیری از گسترش خسارت‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082401832
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha