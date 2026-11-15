۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۲

سرپرست پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان منصوب شد

سرپرست پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان منصوب شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با صدور حکمی، سرپرست پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد، با صدور حکمی علی دانشی را به‌عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان منصوب کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی جنوب استان کرمان اظهار کرد: محوطه‌های تاریخی این منطقه بخشی ارزشمند از شواهد و اسناد هویت تاریخی ایران و گواه شکل‌گیری و تداوم تمدن‌های کهن در این سرزمین هستند، ازاین‌رو حفاظت، مستندسازی و معرفی شایسته این مجموعه‌های تاریخی، مسئولیتی مهم در قبال میراث فرهنگی و هویت تمدنی منطقه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر جایگاه پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان در راهبری فعالیت‌های حفاظتی و پژوهشی افزود: این پایگاه باید با رویکردی علمی و برنامه‌محور، زمینه هماهنگی و انسجام اقدامات حفاظتی، پایش مستمر محوطه‌ها، پیگیری برنامه‌های پژوهشی و سامان‌دهی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه را فراهم کند.

محسن‌نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تعامل با مجموعه‌های علمی و اجرایی، روند حفاظت و معرفی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان شتاب بیشتری بگیرد و زمینه معرفی بهتر و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم شود.

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کد خبر 1405082401833
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

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