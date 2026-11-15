به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید موید محسن‌نژاد، با صدور حکمی علی دانشی را به‌عنوان سرپرست پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان منصوب کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان با اشاره به اهمیت تاریخی و تمدنی جنوب استان کرمان اظهار کرد: محوطه‌های تاریخی این منطقه بخشی ارزشمند از شواهد و اسناد هویت تاریخی ایران و گواه شکل‌گیری و تداوم تمدن‌های کهن در این سرزمین هستند، ازاین‌رو حفاظت، مستندسازی و معرفی شایسته این مجموعه‌های تاریخی، مسئولیتی مهم در قبال میراث فرهنگی و هویت تمدنی منطقه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر جایگاه پایگاه ملی محوطه‌های تاریخی جنوب استان در راهبری فعالیت‌های حفاظتی و پژوهشی افزود: این پایگاه باید با رویکردی علمی و برنامه‌محور، زمینه هماهنگی و انسجام اقدامات حفاظتی، پایش مستمر محوطه‌ها، پیگیری برنامه‌های پژوهشی و سامان‌دهی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی منطقه را فراهم کند.

محسن‌نژاد همچنین ابراز امیدواری کرد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تعامل با مجموعه‌های علمی و اجرایی، روند حفاظت و معرفی محوطه‌های تاریخی جنوب استان کرمان شتاب بیشتری بگیرد و زمینه معرفی بهتر و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده فراهم شود.

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