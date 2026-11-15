به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان، روز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ به ریاست سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان برگزار شد و موضوعات مرتبط با صیانت از میراث‌فرهنگی و ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی در چارچوب ضوابط و مقررات تخصصی مورد تاکید قرار گرفت.

محسن‌نژاد در این نشست با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان الزامات حفاظتی و مطالبات قانونی مردم و فعالان اقتصادی اظهار کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی نباید به مانعی غیرضروری در مسیر فعالیت‌های قانونی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود، همان‌گونه که اجرای طرح‌های عمرانی، اقتصادی و گردشگری نیز نباید به اصالت، هویت و ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آثار خدشه وارد کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با بیان اینکه صیانت از میراث‌فرهنگی نیازمند نگاه تخصصی، مسئولانه و مبتنی بر ضوابط قانونی است، افزود: در بررسی و تصمیم‌گیری درباره طرح‌ها و درخواست‌ها باید ضمن توجه به ملاحظات حفاظتی، شرایط و حقوق قانونی مالکان و سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد تا زمینه تعامل سازنده میان دستگاه متولی، مردم و بخش خصوصی فراهم شود.

او همچنین نقش شورای فنی را در تحقق این رویکرد مهم دانست و تصریح کرد: این شورا ظرفیت تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان برای بررسی کارشناسی طرح‌ها، ارزیابی آثار و پیامدهای مداخلات و ارائه راهکارهای منطبق با ضوابط میراث‌فرهنگی است و می‌تواند با تصمیم‌گیری دقیق و مستند، مسیر حفاظت، مرمت، احیا و بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی را هموار کند.

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