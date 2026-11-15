به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در دیدار با رئیس سازمان صدا و سیمای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری رویداد «ایران جان، کرمانشاه ایران»، اظهار کرد: این رویداد می‌تواند تصویری واقعی، جذاب و شایسته از داشته‌های فرهنگی و گردشگری کرمانشاه را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

او افزود: کرمانشاه یکی از استان‌های برخوردار کشور در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و آثار تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر، تنوع فرهنگی، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه گردشگری دارد که باید به شکل مطلوب به مردم کشور معرفی شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه ادامه داد: پخش برنامه‌های این رویداد از شبکه‌های سراسری، شبکه استانی و دیگر بسترهای رسانه‌ای، امکان دیده‌شدن ظرفیت‌های استان را برای میلیون‌ها مخاطب فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران و رونق اقتصادی جوامع محلی داشته باشد.

اعظمی با تاکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها در اجرای این رویداد، گفت: صدا و سیما می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حرفه‌ای خود، روایتگر شایسته‌ای از تاریخ، فرهنگ، مردم، جاذبه‌ها و توانمندی‌های کرمانشاه باشد.

او تصریح کرد: معرفی کرمانشاه در قالب رویداد «ایران جان، کرمانشاه ایران» باید به‌گونه‌ای انجام شود که علاوه بر شناساندن آثار شاخص استان، زمینه معرفی جاذبه‌های کمترشناخته‌شده، هنرمندان صنایع‌دستی، تولیدات بومی و ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌های مختلف را نیز فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در پایان بر آمادگی این اداره‌کل برای همکاری با صدا و سیمای استان در تولید و ارائه محتوای تخصصی و جذاب تاکید کرد.

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