پاسخگویی مستقیم مدیرکل میراث فرهنگی مرکزی به مطالبات مردم از طریق سامانه سامد/ تقویت ارتباط مردم و میراث فرهنگی استان مرکزی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز یکشنبه ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت سامانه سامد ۱۱۱ اظهار کرد: پاسخگویی شفاف، مسئولانه و به‌موقع به مطالبات مردم از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریتی استان است و این اداره‌کل تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ارتباط مردمی دولت، زمینه تعامل مؤثرتر با شهروندان را فراهم کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: سامانه سامد ۱۱۱ بستری برای طرح مستقیم مسائل، درخواست‌ها، پیشنهادها و انتقادات مردم است و شهروندان می‌توانند موضوعات و پرسش‌های خود را در ارتباط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از این طریق مطرح کنند.

او با تأکید بر ضرورت پیگیری درخواست‌های مردمی تصریح کرد: تمامی موضوعات مطرح‌شده در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دستگاه، مورد بررسی قرار گرفته و برای رسیدگی و پاسخگویی به واحدهای تخصصی مربوطه ارجاع می‌شود تا ضمن بررسی کارشناسی، اقدامات لازم برای رفع مشکلات و پاسخ به مطالبات انجام شود.

محمودی خاطرنشان کرد: ارتباط مستمر با مردم، شنیدن دغدغه‌های فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، هنرمندان صنایع‌دستی، بهره‌برداران تأسیسات گردشگری و دوستداران میراث فرهنگی، نقش مهمی در شناسایی مسائل و بهبود کیفیت خدمات دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی در پایان تأکید کرد: رویکرد این اداره‌کل، توسعه فرهنگ پاسخگویی، تکریم ارباب‌رجوع و پیگیری مؤثر درخواست‌های مردمی است و سامانه سامد ۱۱۱ می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیرهای ارتباطی مهم، زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات در سه حوزه مأموریتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی باشد.



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