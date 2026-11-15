کارگاه روابط عمومی، مخاطرات و بحران ها با تدریس حمید شکری خانقاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این کارگاه امروز یکشنبه ۲۴ آبان، با حضور مدیران و کارشناسان روابط عمومی بخش های مختلف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد و در این کارگاه حمید شکری استاد ارتباطات به تشریح نقش و جایگاه روابط عمومی ها در مقابله با بحران ها پرداخت.

شکری در جریان دوره آموزشی مدیریت بحران، با اشاره به نقش حیاتی این حوزه در حرفه روابط عمومی و خبرنگاری، اظهار کرد: اعتبار را باید پیش از وقوع بحران ساخت چرا که مدیریت بحران مستلزم ایجاد اعتبار متناسب با حوزه فعالیت است.

او با تأکید بر تفاوت ماهوی بحران‌ها در نهادهای مختلف و همچنین با اشاره به مأموریت‌های سه‌گانه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راهکار اصلی ایجاد اعتبار در این حوزه‌ها را «اقناع کردن» دانست.

شکری با تأکید بر اینکه مدیریت بحران پیوند ناگسستنی با حرفه خبرنگاری و روابط عمومی دارد،گفت: موفقیت در مدیریت یک حادثه، پیش‌شرط آن در اعتبار است.

به گفته او، سازمان‌ها نباید در زمان وقوع بحران به دنبال کسب اعتبار باشند، بلکه باید با شناخت ماهیت متفاوت بحران‌ها در هر سازمان، پیش از وقوع آن‌ها، ذخیره اعتبار خود را تقویت کنند.

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