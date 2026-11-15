دستگیری باند ۶ نفره حفاری غیرمجاز و کشف یک دستگاه فلزیاب در آبادان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرهنگ محمد اسماعیلی ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: به دنبال همکاری و اقدام به‌موقع نیروهای انتظامی و مرزبانی، شش نفر به اتهام حفاری غیرمجاز در منطقه منیوحی از توابع شهرستان آبادان شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: درپی تماس تلفنی پاسگاه مرزی دریایی بهمنیار منطقه منیوحی با نیروهای پایگاه حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان آبادان و اعلام دستگیری این افراد به اتهام حفاری غیرمجاز، عوامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی در جریان موضوع قرار گرفتند و اقدامات لازم در این زمینه انجام شد.

او تصریح کرد: در جریان این عملیات، یک دستگاه فلزیاب به همراه تعدادی از ابزار و ادوات مورد استفاده برای حفاری غیرمجاز کشف و ضبط شد.

اسماعیلی با تأکید بر ضرورت صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی استان بیان کرد: مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی با جدیت در دستورکار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی قرار دارد و همکاری نیروهای انتظامی، مرزبانی و مشارکت مردم نقش مهمی در پیشگیری و برخورد با این‌گونه جرایم ایفا می‌کند.

او از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی، مراتب را از راه مراجع انتظامی یا یگان حفاظت میراث‌فرهنگی اطلاع دهند تا از تعرض به سرمایه‌های تاریخی و هویتی کشور جلوگیری شود.

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