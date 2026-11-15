میراث‌آریا: استان هرمزگان اگرچه بیشتر با سواحل نیلگون خلیج فارس، جزایر دیدنی، جاذبه‌های دریایی و آب‌وهوای گرم و مرطوب شناخته می‌شود، اما در بخش‌های شمالی و کوهستانی خود، طبیعتی متفاوت و شگفت‌انگیز را در آغوش گرفته است؛ طبیعتی که در آن ارتفاعات سرسبز، دره‌های عمیق، چشمه‌های طبیعی و پوشش گیاهی متنوع، ظرفیت‌های ارزشمندی برای توسعه گردشگری طبیعت‌محور فراهم کرده‌اند.

در میان جاذبه‌های طبیعی شمال هرمزگان، سرچشمه دهنه میمند در بخش فارغان شهرستان حاجی‌آباد، با طبیعتی سرسبز، دره‌های چشم‌نواز، چشمه‌های زلال و جنگل‌های انبوه، یکی از جلوه‌های کمتر شناخته‌شده و تماشایی طبیعت این استان است.

فارغان؛ سرزمین پیوند تاریخ و طبیعت

بخش فارغان در فاصله حدود ۷۵ کیلومتری شهرستان حاجی‌آباد و ۲۳۵ کیلومتری شمال شرق بندرعباس، مرکز استان هرمزگان، قرار دارد. این منطقه از شمال به ارتفاعات دهشیخ و دشت ارزوئیه در استان کرمان، از جنوب به ارتفاعات بلند استان هرمزگان، از شرق به بخش احمدی و از غرب به بخش مرکزی شهرستان حاجی‌آباد محدود می‌شود.

فارغان تنها به دلیل چشم‌اندازهای طبیعی و موقعیت کوهستانی خود اهمیت ندارد، بلکه پیشینه تاریخی و آثار برجای‌مانده از ادوار گذشته نیز بر ارزش فرهنگی این منطقه افزوده است. وجود بقایای بناهای تاریخی، آتشکده‌ها، قلعه‌ها و دژهای قدیمی و همچنین آثار مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی در این محدوده، از پیشینه سکونت و شکل‌گیری تمدنی کهن در این سرزمین حکایت دارد.

کشف آثاری همچون مجسمه شیر مفرغی و بقایای تاریخی پراکنده در منطقه، نشان می‌دهد که فارغان در کنار ظرفیت‌های طبیعی، از پشتوانه‌ای قابل توجه در حوزه میراث‌فرهنگی نیز برخوردار است؛ موضوعی که امکان تعریف مسیرهای گردشگری ترکیبی با محوریت طبیعت، تاریخ و فرهنگ بومی را فراهم می‌کند.

دهنه میمند؛ آغاز مسیری به سوی طبیعتی شگفت‌انگیز

در میان جاذبه‌های طبیعی این منطقه، سرچشمه دهنه میمند یکی از چشمگیرترین مقاصد گردشگری به شمار می‌رود. این محدوده در نزدیکی روستای تاریخی میمند و در دل ارتفاعات فارغان قرار گرفته و مسیر دسترسی به آن از حوالی روستای کوهپایه‌ای دهنه آغاز می‌شود.

موقعیت جغرافیایی این منطقه در دامنه‌های زاگرس جنوبی و نزدیکی آن به ارتفاعات بلند استان، چشم‌اندازهایی کم‌نظیر از دره‌ها، صخره‌ها، پوشش گیاهی و جریان آب ایجاد کرده است. امتداد این پهنه کوهستانی به ارتفاعات هماگ و قله تشگرد می‌رسد؛ قله‌ای با ارتفاع حدود سه‌هزار و ۲۶۷ متر از سطح دریا که در کنار ارتفاعات بلند دیگر منطقه، از شاخص‌ترین جلوه‌های طبیعی هرمزگان محسوب می‌شود.

آنچه سرچشمه دهنه میمند را از بسیاری از جاذبه‌های طبیعی استان متمایز می‌کند، ترکیب چشمگیر عناصر طبیعی در کنار یکدیگر است؛ از مسیرهای دره‌ای و شیب‌های کوهستانی گرفته تا چشمه‌های آب، درختان جنگلی و پوشش گیاهی متراکم که در بخش‌هایی از مسیر، فضایی سرسبز و متفاوت پدید آورده‌اند.

مسیر ماجراجویانه در دل جنگل‌های زاگرس

رسیدن به سرچشمه دهنه میمند، خود بخشی از جذابیت این سفر است. گردشگران پس از رسیدن به روستای دهنه میمند باید ادامه مسیر را به‌صورت پیاده طی کنند. مسیر از حاشیه روستا به سمت دره‌ای عمیق امتداد پیدا می‌کند و در بخش‌هایی با شیب، ناهمواری و موانع طبیعی همراه است؛ ازاین‌رو پیمایش آن نیازمند آمادگی جسمانی، تجهیزات مناسب، برنامه‌ریزی قبلی و ترجیحاً همراهی راهنمای محلی آشنا به منطقه است.

در بخش‌هایی از مسیر، جدول سیمانی هدایت آب چشمه دیده می‌شود که برای انتقال آب به‌منظور استفاده در امور کشاورزی و تأمین آب مورد نیاز منطقه احداث شده است. این مسیر در ادامه با تغییرات طبیعی زمین، سنگلاخ‌ها و پوشش گیاهی متراکم همراه می‌شود و گردشگران را به عمق دره و چشم‌اندازهای کمتر دیده‌شده آن هدایت می‌کند.

درختان مورد، چنارهای خودرو، پسته وحشی، بادام تلخ و انار وحشی از جمله گونه‌های گیاهی قابل مشاهده در این محدوده هستند که در کنار دیگر عناصر طبیعی، جلوه‌ای خاص به مسیر بخشیده‌اند. تراکم درختان و تنوع پوشش گیاهی در بخش‌هایی از دره به اندازه‌ای است که فضای آن با تصور رایج از اقلیم گرم و خشک هرمزگان تفاوت چشمگیری دارد.

با ادامه مسیر، چشم‌انداز دره گسترده‌تر می‌شود و پهنه‌ای از درختان و گیاهان خودرو در دامنه‌ها و ارتفاعات نمایان می‌شود؛ منظره‌ای که در کنار صدای جریان آب و هوای مطبوع کوهستانی، تجربه‌ای متفاوت از طبیعت‌گردی در جنوب کشور رقم می‌زند.

بهشتی متفاوت در فاصله‌ای نه‌چندان دور از بندرعباس

یکی از ویژگی‌های قابل توجه سرچشمه دهنه میمند، تضاد چشمگیر اقلیمی و طبیعی آن با مناطق گرم و ساحلی استان است. در استانی که نام آن بیش از هر چیز با گرمای هوا و سواحل جنوبی شناخته می‌شود، وجود دره‌هایی سرسبز، چشمه‌های طبیعی و جنگل‌های متراکم در ارتفاعات شمالی، تصویری متفاوت از تنوع اقلیمی هرمزگان ارائه می‌دهد.

این تفاوت، سرچشمه دهنه میمند را به مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی، کوه‌پیمایی، عکاسی طبیعت و گردشگری ماجراجویانه تبدیل کرده است. چشم‌اندازهای طبیعی منطقه در فصل‌های مناسب سال، به‌ویژه زمانی که پوشش گیاهی طراوت بیشتری دارد، می‌تواند تجربه‌ای متفاوت از سفر به هرمزگان را برای گردشگران رقم بزند.

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