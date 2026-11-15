به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عاطفه شعبانی یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت شناخت و صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی حوزه دریای کاسپین، گفت: ابریشم‌بافی از هنرهای ارزشمند و ریشه‌دار این حوزه فرهنگی است که بررسی پیشینه تاریخی، جایگاه فرهنگی و ظرفیت‌های آن برای احیا و توسعه پایدار، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان حوزه میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی، فرصتی برای تبادل دیدگاه‌های علمی و بررسی راهکارهای حفظ و باززنده‌سازی هنرهای بومی و سنتی فراهم می‌کند.

او با بیان اینکه پیوند پژوهش‌های دانشگاهی با ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی می‌تواند به تقویت جریان احیای هنرهای سنتی کمک کند، تصریح کرد: ابریشم‌بافی علاوه بر برخورداری از ارزش تاریخی و فرهنگی، ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع‌دستی، رونق گردشگری فرهنگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار در منطقه دارد.

شعبانی یادآور شد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، موضوعاتی همچون جایگاه پژوهش ابریشم‌بافی در حوزه دریای کاسپی، باززنده‌سازی ابریشم، نقش دانشگاه در احیای این هنر، نشانه‌شناسی هنر ابریشم‌بافی و بررسی سیر ابریشم‌بافی در گلستان از بَله تا پوشاک، در این نشست تخصصی ارائه و بررسی خواهد شد.

این نشست با همکاری دبیرخانه پژوهش‌های علوم میراثی حوزه دریای کاسپین پژوهشگاه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و دانشگاه مازندران، روز دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پردیس دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

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