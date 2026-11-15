به گزارش خبرنگار میراث آریا، طالب یاسمی، مدیرکل شعب بانک ملی استان لرستان، با حضور در دفتر سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، روز شنبه ۲۳ آبان با او دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ظرفیت‌ها و فرصت‌های همکاری مشترک در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، راهکارهای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نظام بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و فعالان صنایع‌دستی و همچنین توسعه تعاملات و همکاری‌های دوجانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

قاسمی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و گردشگری لرستان، بر ضرورت تقویت همکاری نظام بانکی در حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تأمین منابع مالی پروژه‌های گردشگری و کمک به رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی در استان تأکید کرد.

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