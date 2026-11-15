به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی جشنواره، در ادامه برنامه‌های علمی و پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، پیش‌نشست تخصصی این رویداد با محوریت بررسی نسبت تئاتر خیابانی و جامعه و واکاوی چالش‌ها و ظرفیت‌های این گونه نمایشی با حضور بهروز غریب‌پور نویسنده و کارگردان تئاتر، بهمن نامورمطلق عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رحیم عبدالرحیم‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌شود.

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، واقع در خیابان ولیعصر، خیابان دمشق، شماره ۹ است.

سمینار پژوهشی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با رویکرد «ارتباط دانشگاه و تئاتر خیابانی در ایران» به دبیری سید فاتح بادپروا و دبیر علمی رحیم عبدالرحیم‌زاده در آذر سال جاری در شهر مریوان برگزار خواهد شد.

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