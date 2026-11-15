۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۵

بازخوانی حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از قشم با تکیه بر روایت‌های بومی و حافظه تاریخی روستاها

بازخوانی حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از قشم با تکیه بر روایت‌های بومی و حافظه تاریخی روستاها

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از انتشار فراخوان نخستین دوره کارگاه آموزشی «روایت‌نویسی خلاق» در جزیره قشم خبر داد؛ کارگاهی که با محوریت روایت حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از جزیره قشم و با هدف شناسایی، ثبت و بازآفرینی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی روستاهای این جزیره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی موسوی اجاق اظهار کرد: کارگاه بازخوانی حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از قشم با تکیه بر روایت‌های بومی و حافظه تاریخی روستاها با رویکرد تقویت مهارت‌های داستان‌نویسی و روایتگری، زمینه‌ای برای پرداختن به تاریخ شفاهی، خاطرات جمعی، تجربه‌های زیسته و روایت‌های کمتر شنیده‌شده مردمان جزیره قشم فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از عناصر تخیل، خلاقیت و روایت، فرصت خواهند داشت رویدادها و خاطرات تاریخی و فرهنگی را از قالب روایت‌های پراکنده خارج کرده و در ساختار داستانی و ادبی بازآفرینی کنند و توجه به ظرفیت‌های روایی روستاهای قشم و پیوند میان گذشته تاریخی و هویت فرهنگی امروز جزیره نیز از محورهای اصلی این کارگاه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: محوریت حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از جزیره قشم در این دوره، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ مقاومت و ایستادگی مردم جزیره و پرداختن به روایت‌هایی است که در حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های مختلف باقی مانده‌اند و ثبت و انتقال چنین روایت‌هایی می‌تواند به حفظ بخشی از میراث ناملموس منطقه و آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی و هویتی سرزمین خود کمک کند.

موسوی اجاق اظهار کرد: همچنین این کارگاه تلاش دارد با ایجاد زمینه مشارکت علاقه‌مندان به داستان‌نویسی و روایتگری از گروه‌های سنی مختلف، ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی جزیره را در مسیر تولید روایت‌های خلاقانه شناسایی و تقویت کند و تدریس نخستین دوره این کارگاه را استاد ایرج اعتمادی برعهده دارد و علاقه‌مندان از تمامی گروه‌های سنی می‌توانند در این برنامه آموزشی شرکت کنند.

این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و ژئوپارک جهانی قشم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های واتساپ و بله با شماره ۰۹۱۷۳۸۱۰۵۹۰ ارتباط برقرار کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082401845
حمید الماسی نیا
دبیر مرضیه امیری

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