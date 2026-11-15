به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدمهدی موسوی اجاق اظهار کرد: کارگاه بازخوانی حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از قشم با تکیه بر روایت‌های بومی و حافظه تاریخی روستاها با رویکرد تقویت مهارت‌های داستان‌نویسی و روایتگری، زمینه‌ای برای پرداختن به تاریخ شفاهی، خاطرات جمعی، تجربه‌های زیسته و روایت‌های کمتر شنیده‌شده مردمان جزیره قشم فراهم می‌کند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با بهره‌گیری از عناصر تخیل، خلاقیت و روایت، فرصت خواهند داشت رویدادها و خاطرات تاریخی و فرهنگی را از قالب روایت‌های پراکنده خارج کرده و در ساختار داستانی و ادبی بازآفرینی کنند و توجه به ظرفیت‌های روایی روستاهای قشم و پیوند میان گذشته تاریخی و هویت فرهنگی امروز جزیره نیز از محورهای اصلی این کارگاه به شمار می‌رود.

او ادامه داد: محوریت حماسه تاریخی اخراج انگلیسی‌ها از جزیره قشم در این دوره، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ مقاومت و ایستادگی مردم جزیره و پرداختن به روایت‌هایی است که در حافظه تاریخی و فرهنگی نسل‌های مختلف باقی مانده‌اند و ثبت و انتقال چنین روایت‌هایی می‌تواند به حفظ بخشی از میراث ناملموس منطقه و آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی و هویتی سرزمین خود کمک کند.

موسوی اجاق اظهار کرد: همچنین این کارگاه تلاش دارد با ایجاد زمینه مشارکت علاقه‌مندان به داستان‌نویسی و روایتگری از گروه‌های سنی مختلف، ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی جزیره را در مسیر تولید روایت‌های خلاقانه شناسایی و تقویت کند و تدریس نخستین دوره این کارگاه را استاد ایرج اعتمادی برعهده دارد و علاقه‌مندان از تمامی گروه‌های سنی می‌توانند در این برنامه آموزشی شرکت کنند.

این برنامه با همکاری معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و ژئوپارک جهانی قشم برگزار می‌شود و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌های واتساپ و بله با شماره ۰۹۱۷۳۸۱۰۵۹۰ ارتباط برقرار کنند.

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