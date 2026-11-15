۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳

تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهرها و آغاز بارش پراکنده در شمال کشور

تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهرها و آغاز بارش پراکنده در شمال کشور

با تداوم پایداری جو در نیمه غربی کشور، غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهرها افزایش می‌یابد و هم‌زمان با ورود سامانه‌های جدید، بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی آغاز می‌شود.

به گزارش میراث آریا، بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری سازمان هواشناسی کشور، امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار حاکم است. 

در شهرهای پرجمعیت و صنعتی تهران، کرج، اراک، اصفهان و تبریز، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا ادامه خواهد داشت. 

اوایل شب، با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، وزش باد همراه با کاهش نسبی دما و رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق، در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران آغاز می‌شود. 

روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه در نیمه شمالی آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی و در ارتفاعات البرز، وزش باد تقویت می‌شود و بارش به‌صورت برف است. 

بعدازظهر امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه نیز در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز نیز وزش باد و افزایش ابر، گاهی رگبار پراکنده، رخ می‌دهد. 

سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه در غرب سواحل، رگبار پراکنده و در مرکز، شرق و شمال شرق کشور وزش باد انتظار می‌رود. بعدازظهر در استان‌های مرزی واقع در شمال غرب و غرب کشور، ابرناکی و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود. 

چهارشنبه ۲۷ آبان ماه در استان‌های ایلام، لرستان، غرب اصفهان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و در برخی نقاط شمال غرب کشور، ابرناکی و رگبار و رعدوبرق و وزش باد و در ارتفاعات برف پیش‌بینی می‌شود. 

پنجشنبه ۲۸ آبان ماه در مناطقی از مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق، افزایش ابر و وزش باد، گاهی خیزش گردوخاک و در ارتفاعات رگبار پراکنده انتظار می‌رود. 

امروز یکشنبه ۲۴ آبان ماه خلیج فارس و بعدازظهر یکشنبه ۲۴ تا سه‌شنبه ۲۶ آبان ماه دریای خزر مواج است.

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کد خبر 1405082401849
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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