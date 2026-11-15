به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به آغاز پروژه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه یحیی شهرستان ارزوئیه، اظهار کرد: این مطالعات با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و با پشتیبانی و نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در حال اجراست و بررسی‌های میدانی، مستندنگاری، نقشه‌برداری و گمانه‌زنی‌های باستان‌شناختی را برای شناسایی محدوده واقعی آثار و نهشته‌های فرهنگی در برمی‌گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با بیان اینکه تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه یحیی بر پایه شواهد باستان‌شناختی و مطالعات تخصصی انجام می‌شود، افزود: نتایج بررسی‌ها و گمانه‌زنی‌ها مشخص خواهد کرد که آثار و لایه‌های فرهنگی تا چه محدوده‌ای گسترش یافته‌اند و مرزهای واقعی محوطه تا چه اندازه با محدوده ظاهری تپه مطابقت دارد و بر اساس این داده‌ها، عرصه محوطه تعیین و پیشنهاد حریم با در نظر گرفتن ویژگی‌های باستان‌شناختی، شرایط طبیعی و محیطی و ضرورت‌های حفاظتی تهیه خواهد شد.

او با تاکید بر اهمیت تاریخی و باستان‌شناختی تپه یحیی تصریح کرد: این محوطه که حدود ۵۰ سال پیش مورد کاوش‌های باستان‌شناسی قرار گرفته، دارای توالی طولانی استقرار انسانی از اواخر دوره نوسنگی تا دوره ساسانی، با وقفه‌هایی در روند سکونت است و شواهد به‌دست‌آمده از آن اطلاعات ارزشمندی درباره تحولات سکونت، معماری، فناوری، اقتصاد و ارتباطات جوامع انسانی در جنوب‌شرق فلات ایران ارائه می‌کند.

محسن‌نژاد در ادامه بیان کرد: یافته‌های مرتبط با تولید و ساخت ظروف سنگی کلریتی، از شاخص‌ترین شواهد باستان‌شناختی این محوطه به شمار می‌روند، همچنین مهرها، سفال‌ها، آثار فلزی و شواهد فعالیت‌های اقتصادی و اداری کشف‌شده در تپه یحیی، زمینه مطالعه ارتباطات فرهنگی و تجاری این محوطه با بخش‌هایی از فلات ایران، بین‌النهرین و حوزه خلیج فارس را فراهم کرده‌اند، موضوعی که جایگاه این محوطه را فراتر از یک اثر تاریخی محلی و در مقیاس مطالعات منطقه‌ای برجسته می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به حفاظت از محوطه و حقوق قانونی مالکان و بهره‌برداران اراضی گفت: یکی از اهداف تعیین دقیق عرصه و پیشنهاد حریم، مشخص شدن محدوده‌ها و ضوابط حفاظتی بر اساس مستندات علمی و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های مبهم و سلیقه‌ای است و پس از تکمیل مطالعات، پیشنهادهای کارشناسی باید از مسیر قانونی بررسی و تصویب شوند تا محدوده‌ها و ضوابط مربوط به‌صورت روشن به اطلاع ذی‌نفعان برسد.

او افزود: رویکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان در این زمینه، تعامل و گفت‌وگو با مردم منطقه است و ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی را در کنار رعایت حقوق قانونی مالکان و بهره‌برداران دنبال می‌کنیم، اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج مطالعات و ضوابط مصوب نیز از الزامات این فرآیند خواهد بود.

محسن‌نژاد همچنین با تاکید بر نقش مردم صوغان و شهرستان ارزوئیه در حفاظت از تپه یحیی خاطرنشان کرد: ساکنان محلی، کشاورزان، مالکان، شوراها، دهیاران و معتمدان منطقه به دلیل ارتباط مستقیم با محوطه، نقش مهمی در شناسایی و گزارش تهدیدها و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی دارند و مشارکت آنان می‌تواند پشتوانه اصلی حفاظت پایدار از این اثر باشد.

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