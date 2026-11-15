۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۲

معارفه سرپرست حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی

معارفه سرپرست حراست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی

در مراسمی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی و نمایندگان حراست وزارتخانه، آیین تکریم و معارفه سرپرست اداره حراست این اداره‌کل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی امروز یکشنبه 24 آبان ماه 1405 در این آیین تکذبم و معارفه از تلاش‌ها، زحمات و همکاری‌های سید محمد حسین صدارالسادات سرپرست سابق اداره حراست قدردانی کرد.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی همچنین با تبریک انتصاب حسن تسبیح پور سرپرست جدید حراست این اداره کل اظهار کرد: تعامل، همکاری و همراهی همه بخش‌های این اداره کل برای پیشرفت امور با حراست ضروری است.
او با اشاره به جایگاه حراست در صیانت و سلامت اداری تصریح کرد: تقویت نظم سازمانی، پیشگیری و ایجاد فضای همدلی و اعتماد مورد انتظار است.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات و مساعی ارزشمند سیدمحمد حسین صدرالسادات، طی حکمی از سوی مدیرکل حراست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی،  حسن تسبیح پورخراسانی به‌عنوان سرپرست حراست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی معرفی شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082401853
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha