به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی امروز یکشنبه 24 آبان ماه 1405 در این آیین تکذبم و معارفه از تلاش‌ها، زحمات و همکاری‌های سید محمد حسین صدارالسادات سرپرست سابق اداره حراست قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی همچنین با تبریک انتصاب حسن تسبیح پور سرپرست جدید حراست این اداره کل اظهار کرد: تعامل، همکاری و همراهی همه بخش‌های این اداره کل برای پیشرفت امور با حراست ضروری است.

او با اشاره به جایگاه حراست در صیانت و سلامت اداری تصریح کرد: تقویت نظم سازمانی، پیشگیری و ایجاد فضای همدلی و اعتماد مورد انتظار است.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات و مساعی ارزشمند سیدمحمد حسین صدرالسادات، طی حکمی از سوی مدیرکل حراست وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، حسن تسبیح پورخراسانی به‌عنوان سرپرست حراست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی معرفی شد.

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