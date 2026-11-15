به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، قاسم قادری یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ با اشاره به نقش جشنواره‌های فرهنگی در افزایش مشارکت عمومی و معرفی ظرفیت‌های بومی و فرهنگی مناطق اظهار کرد: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر صیانت از میراث ناملموس و معرفی داشته‌های فرهنگی منطقه، زمینه‌ساز نشاط اجتماعی و تقویت ارتباط نسل جدید با ریشه‌های فرهنگی و هویتی خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری، افزود: با تأکید احمد تجری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و برنامه‌ریزی برای احیا و تداوم رشته‌های سنتی و مشاغل در حال فراموشی، از اولویت‌های این اداره‌کل است.

او ادامه داد: تمرکز اصلی این جشنواره بر معرفی و احیای رشته‌های اصیل صنایع‌دستی مازندران از جمله حصیربافی، جاجیم‌بافی و لاک‌تراشی است؛ هنرهایی که هر یک بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و هنری این دیار را بازتاب می‌دهند و حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده ضرورتی فرهنگی به شمار می‌رود.

قادری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری میان نهادهای آموزشی و مجموعه‌های تخصصی میراث‌فرهنگی، زمینه آشنایی نسل جوان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی، زنده نگه‌داشتن مشاغل سنتی و ایجاد انگیزه برای کارآفرینی و اشتغال پایدار در این حوزه فراهم شود.

جشنواره «آینه» چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مدرسه اندیشه واقع در بلوار امام رضا(ع) شهر ساری برگزار می‌شود

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