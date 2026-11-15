میدری: همه معلولان مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ شدند

به گزارش میراث آریا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره واریزی کالابرگ به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی اظهار کرد: همه افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی بودند مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ (شارژ ۱.۵ میلیون تومانی کالابرگ) شده‌اند و اگر برخی افراد بوده‌اند که افزایش اعتبار نگرفته‌اند می‌توانند در سامانه دولت من اعتراض خود را ثبت کنند.

او درباره واریز اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ اضافه بر یک میلیون تومان برای معلولان گفت: تمام معلولان متوسط و شدید حتی آن‌هایی که مستمری از سازمان بهزیستی نمی‌گیرند (شاغلان) مشمول افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ شده‌اند.

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