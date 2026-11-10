علم؛ پشتوانه صیانت از میراث تاریخی و پیشران توسعه گردشگری پایدار

علم در جهان امروز دیگر محدود به آزمایشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیست. دانش علمی در مدیریت منابع طبیعی، حفاظت از محیط زیست، صیانت از سرمایه‌های تاریخی، توسعه اقتصاد فرهنگی، ارتقای کیفیت زندگی و حتی ایجاد زمینه‌های گفت‌وگو میان جوامع نقش‌آفرینی می‌کند. از این منظر، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز حوزه‌هایی هستند که بدون اتکا به پژوهش‌های علمی، فناوری‌های نوین و انتقال دانش، امکان حفاظت مؤثر، بهره‌برداری مسئولانه و توسعه پایدار آنها وجود ندارد.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌واسطه گستردگی مأموریت‌های خود، در نقطه تلاقی دانش تاریخی، علوم انسانی، علوم طبیعی، فناوری‌های نوین، اقتصاد و تعاملات فرهنگی قرار دارد. این وزارتخانه از یک سو مسئولیت شناسایی، حفاظت، مرمت، احیا و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی کشور را بر عهده دارد و از سوی دیگر باید زمینه توسعه گردشگری و ارتقای جایگاه صنایع دستی را در اقتصاد ملی فراهم کند. تحقق این مسئولیت‌ها نیازمند نگاهی علمی و نظام‌مند است؛ نگاهی که در آن تصمیم‌گیری‌ها بر پایه داده‌های معتبر، مطالعات تخصصی و ارزیابی‌های مستمر صورت گیرد.

علم و ضرورت حفاظت از سرمایه‌های تاریخی و تمدنی ایران

ایران با برخورداری از هزاران سال پیشینه تمدنی، مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی، بناهای ارزشمند، موزه‌ها، مجموعه‌های فرهنگی و میراث ناملموس را در خود جای داده است. این میراث تنها یادگار گذشته نیست، بلکه بخشی از سرمایه هویتی، اجتماعی و اقتصادی کشور و پشتوانه‌ای برای انتقال تجربه تاریخی به نسل‌های آینده محسوب می‌شود.

حفاظت از چنین مجموعه گسترده‌ای، بدون بهره‌گیری از دانش تخصصی و روش‌های علمی امکان‌پذیر نیست. باستان‌شناسی، تاریخ، معماری، زمین‌شناسی، شیمی، زیست‌شناسی، فیزیک، علوم مواد و فناوری اطلاعات از جمله حوزه‌هایی هستند که در شناسایی، مطالعه و حفاظت از آثار تاریخی نقش دارند.

امروزه مرمت آثار تاریخی دیگر صرفاً به بازسازی ظاهری بناها محدود نمی‌شود. شناخت دقیق مصالح، بررسی ساختار فیزیکی و شیمیایی مواد، تحلیل عوامل تخریب، مطالعه شرایط محیطی و ارزیابی میزان آسیب‌پذیری آثار، از مراحل ضروری حفاظت علمی به شمار می‌روند. در چنین رویکردی، مرمتگر باید پیش از هرگونه مداخله، شناخت جامعی از تاریخچه بنا، فناوری ساخت، مواد اولیه و تحولات ساختاری آن به دست آورد.

به‌کارگیری روش‌های آزمایشگاهی برای شناسایی ترکیبات ملات‌ها، رنگ‌دانه‌ها، فلزات و سفالینه‌ها می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه‌های تولید، فناوری‌های مورد استفاده در دوره‌های تاریخی و وضعیت حفاظتی آثار فراهم کند. این مطالعات همچنین امکان انتخاب روش‌های مناسب‌تر برای مرمت و جلوگیری از آسیب‌های ناشی از مداخلات غیراصولی را افزایش می‌دهد.

در حوزه باستان‌شناسی نیز فناوری‌های نوین فرصت‌های تازه‌ای برای شناخت لایه‌های پنهان تاریخ فراهم کرده‌اند. استفاده از روش‌های سنجش از دور، تصویربرداری هوایی، پهپادها، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، اسکن سه‌بعدی و فناوری‌های ژئوفیزیکی، امکان شناسایی و مستندسازی محوطه‌های باستانی را با دقت بیشتری فراهم می‌کند.

این فناوری‌ها به‌ویژه در کشوری مانند ایران که بخش قابل‌توجهی از آثار و محوطه‌های تاریخی آن در پهنه‌های وسیع جغرافیایی قرار دارند، می‌توانند به مدیریت بهتر اطلاعات، شناسایی تهدیدها و اولویت‌بندی اقدامات حفاظتی کمک کنند.

از سوی دیگر، تهیه بانک‌های اطلاعاتی جامع و مستند از آثار تاریخی، یکی از ضرورت‌های مدیریت علمی میراث فرهنگی است. ثبت دقیق وضعیت بناها، مشخصات معماری، ویژگی‌های مصالح، آسیب‌های موجود و سوابق اقدامات حفاظتی، امکان نظارت مستمر و برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند.

در این میان، دیجیتالی‌سازی میراث فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. تهیه تصاویر با وضوح بالا، مدل‌سازی سه‌بعدی، ایجاد آرشیوهای دیجیتال

و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت اطلاعات آثار، علاوه بر کمک به حفاظت، امکان دسترسی پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان را نیز افزایش می‌دهد.

تغییرات اقلیمی؛ ضرورت پیوند علم و حفاظت از میراث فرهنگی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی میراث فرهنگی در قرن بیست‌ویکم، تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است. افزایش دما، تغییر الگوهای بارش، خشکسالی، سیلاب، فرسایش خاک، افزایش رطوبت و تغییرات محیطی می‌توانند آثار تاریخی و محوطه‌های باستانی را با تهدیدهای جدی مواجه کنند.

بسیاری از بناهای تاریخی ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند و در معرض عواملی مانند نوسانات شدید دما، فرسایش مصالح، شوری و تغییرات رطوبتی هستند. همچنین برخی محوطه‌های تاریخی در مناطق ساحلی، کوهستانی یا مجاورت رودخانه‌ها با مخاطرات طبیعی متفاوتی روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، حفاظت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری میان متخصصان مرمت، اقلیم‌شناسان، زمین‌شناسان، مهندسان عمران، متخصصان محیط زیست و پژوهشگران علوم داده است.

تدوین نقشه‌های خطرپذیری آثار تاریخی، پایش مستمر شرایط محیطی، استفاده از حسگرهای هوشمند برای اندازه‌گیری رطوبت و دما و طراحی سامانه‌های هشدار سریع می‌تواند به کاهش خسارت‌های احتمالی کمک کند.

همچنین مطالعات علمی درباره سازگاری مصالح سنتی با شرایط اقلیمی، شیوه‌های تاریخی مدیریت آب و الگوهای معماری بومی می‌تواند راهکارهایی ارزشمند برای مواجهه با بحران‌های محیطی امروز ارائه دهد.

در واقع، میراث تاریخی خود نیز منبعی از دانش و تجربه درباره سازگاری انسان با محیط طبیعی است. معماری مناطق کویری، بادگیرها، قنات‌ها، آب‌انبارها، شیوه‌های سنتی ذخیره آب و الگوهای بومی ساخت‌وساز، نمونه‌هایی از دانش انباشته‌شده نسل‌های گذشته هستند که مطالعه علمی آنها می‌تواند در توسعه راهکارهای پایدار امروز مورد استفاده قرار گیرد.

میراث ناملموس؛ پیوند دانش، هویت و تجربه تاریخی جوامع

میراث فرهنگی تنها به بناها، آثار و اشیای تاریخی محدود نمی‌شود. بخش مهمی از هویت فرهنگی ایران در قالب میراث ناملموس، شامل آیین‌ها، سنت‌ها، دانش‌های بومی، مهارت‌های سنتی، موسیقی، هنرهای نمایشی، شیوه‌های زندگی و روایت‌های تاریخی در میان جوامع مختلف حفظ شده است.

صیانت از این میراث نیز نیازمند پژوهش‌های علمی و روش‌های دقیق مستندسازی است. مردم‌شناسی، انسان‌شناسی، زبان‌شناسی، تاریخ شفاهی و مطالعات فرهنگی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند در شناخت و ثبت این سرمایه‌های ارزشمند نقش‌آفرینی کنند.

یکی از ضرورت‌های مهم در این حوزه، ثبت دانش حاملان میراث ناملموس و انتقال آن به نسل‌های آینده است. بسیاری از مهارت‌ها و سنت‌های بومی در اختیار استادکاران، هنرمندان، سالمندان و جوامع محلی قرار دارند و در صورت نبود برنامه‌های علمی برای مستندسازی و آموزش، ممکن است به‌تدریج از میان بروند.

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی از آیین‌ها و سنت‌ها، ضبط روایت‌های شفاهی، ثبت روش‌های سنتی تولید، مستندسازی موسیقی و هنرهای بومی و استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای نگهداری و انتشار این اطلاعات، می‌تواند در حفاظت از تنوع فرهنگی کشور مؤثر باشد.

در این زمینه، توجه به مشارکت جوامع محلی اهمیت اساسی دارد. میراث ناملموس متعلق به مردم و حاملان آن است و هرگونه برنامه حفاظتی باید با مشارکت فعال همین جوامع و احترام به حقوق فرهنگی آنها دنبال شود.

از سوی دیگر، پژوهش علمی درباره سنت‌ها و دانش‌های بومی می‌تواند زمینه پیوند میان تجربه تاریخی و نیازهای امروز جامعه را فراهم کند. برای مثال، مطالعه دانش سنتی کشاورزی، مدیریت منابع آب، طب سنتی، شیوه‌های تولید محصولات بومی و الگوهای زیست پایدار می‌تواند در شناخت بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور مؤثر باشد.

گردشگری علمی؛ فرصتی برای پیوند دانش و اقتصاد فرهنگی

گردشگری در جهان امروز تنها به بازدید از جاذبه‌ها و گذران اوقات فراغت محدود نیست. توسعه گونه‌های تخصصی گردشگری، از جمله گردشگری علمی، آموزشی، دانشگاهی و فرهنگی، فرصت‌های تازه‌ای برای بهره‌برداری مسئولانه از ظرفیت‌های کشورها فراهم کرده است.

ایران با برخورداری از محوطه‌های باستانی، موزه‌های تخصصی، مجموعه‌های تاریخی، مراکز علمی و دانشگاهی، تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی، امکان توسعه گونه‌های مختلف گردشگری مبتنی بر دانش را دارد.

گردشگری علمی می‌تواند از بازدیدهای تخصصی از محوطه‌های باستان‌شناسی و موزه‌ها تا سفرهای آموزشی برای آشنایی با معماری تاریخی، فناوری‌های سنتی، زمین‌شناسی، زیست‌بوم‌ها و دانش بومی مناطق مختلف را در بر گیرد.

در این میان، موزه‌ها ظرفیت مهمی برای تبدیل دانش تخصصی به تجربه عمومی دارند. موزه‌های امروز دیگر صرفاً محل نگهداری اشیا نیستند، بلکه می‌توانند به مراکز آموزشی، پژوهشی و تعاملی تبدیل شوند؛ مراکزی که با بهره‌گیری از فن

اوری‌های دیجیتال، نمایشگاه‌های تعاملی، واقعیت افزوده و محتوای چندرسانه‌ای، امکان ارتباط مؤثرتر مخاطبان با تاریخ و تمدن را فراهم می‌کنند.

همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در معرفی جاذبه‌های گردشگری می‌تواند کیفیت تجربه گردشگران را ارتقا دهد. راهنمایان دیجیتال، سامانه‌های هوشمند اطلاع‌رسانی، نقشه‌های تعاملی، بازدیدهای مجازی و ابزارهای ترجمه هوشمند از جمله امکاناتی هستند که می‌توانند دسترسی گردشگران به اطلاعات معتبر را تسهیل کنند.

البته توسعه فناوری در گردشگری نباید به حذف ارزش تجربه انسانی و اصالت فرهنگی منجر شود. فناوری زمانی ارزشمند است که در خدمت معرفی بهتر مقصد، حفظ کیفیت تجربه سفر، حمایت از جوامع محلی و مدیریت مسئولانه منابع گردشگری قرار گیرد.

علم و فناوری؛ ابزار مدیریت هوشمند گردشگری

یکی از مهم‌ترین الزامات توسعه گردشگری، برخورداری از اطلاعات دقیق درباره وضعیت عرضه و تقاضا، رفتار گردشگران، ظرفیت مقاصد و روندهای بازار است.

تصمیم‌گیری در این حوزه بدون دسترسی به داده‌های معتبر می‌تواند به توزیع نامتوازن امکانات، فشار بیش از اندازه بر برخی مقاصد و نادیده گرفتن ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منجر شود.

استفاده از فناوری‌های داده‌محور، هوش مصنوعی، سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی و ابزارهای تحلیل بازار می‌تواند به سیاست‌گذاران و فعالان گردشگری در شناسایی نیازها و طراحی برنامه‌های مؤثرتر کمک کند.

برای نمونه، تحلیل اطلاعات مربوط به الگوهای سفر، مدت اقامت، میزان هزینه‌کرد، فصل‌های اوج سفر و ترجیحات گردشگران می‌تواند در تدوین بسته‌های سفر، مدیریت ظرفیت اقامتگاه‌ها و توزیع مناسب‌تر گردشگران در مناطق مختلف کشور مؤثر باشد.

همچنین استفاده از داده‌های آماری در ارزیابی آثار اقتصادی گردشگری، میزان اشتغال‌زایی، سهم این صنعت در اقتصاد مناطق و تأثیر آن بر کسب‌وکارهای محلی، امکان برنامه‌ریزی واقع‌بینانه‌تر را فراهم می‌کند.

در حوزه مدیریت مقاصد نیز فناوری می‌تواند به کنترل فشار گردشگری بر آثار تاریخی و طبیعی کمک کند. تعیین ظرفیت پذیرش بازدیدکنندگان، پایش میزان تردد، مدیریت پسماند، کنترل مصرف آب و انرژی و ارزیابی آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های گردشگری از جمله اقداماتی است که می‌توان با استفاده از دانش و ابزارهای نوین دنبال کرد.

توسعه گردشگری پایدار مستلزم آن است که منافع اقتصادی این صنعت با حفاظت از منابع فرهنگی و طبیعی همراه باشد. به همین دلیل، علم باید در تمام مراحل سیاست‌گذاری گردشگری، از شناخت ظرفیت‌ها تا ارزیابی نتایج، حضور داشته باشد.

صنایع دستی؛ تلاقی دانش بومی، خلاقیت و نوآوری

صنایع دستی یکی دیگر از حوزه‌هایی است که پیوند آن با علم و فناوری می‌تواند به تقویت اقتصاد فرهنگی و افزایش قدرت رقابت محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و بین‌المللی منجر شود.

محصولات صنایع دستی حاصل انباشت تجربه، مهارت، خلاقیت و دانش فنی نسل‌های مختلف هستند. شناخت مواد اولیه، ویژگی‌های طبیعی و شیمیایی آنها، روش‌های آماده‌سازی، تکنیک‌های تولید، رنگرزی، بافت و پرداخت، بخشی از دانش تخصصی نهفته در این هنرهاست.

امروزه توسعه صنایع دستی نیازمند پیوند میان دانش سنتی استادکاران و دستاوردهای علمی و فناوری‌های جدید است. مطالعه ویژگی‌های مواد اولیه، بهبود روش‌های نگهداری و افزایش دوام محصولات، استفاده بهینه از منابع طبیعی و کاهش ضایعات تولید می‌تواند کیفیت و پایداری این محصولات را ارتقا دهد.

برای مثال، پژوهش درباره رنگ‌دانه‌های طبیعی، الیاف گیاهی و حیوانی، ترکیبات مورد استفاده در سفال و سرامیک، فلزات و سنگ‌های مورد استفاده در هنرهای سنتی می‌تواند به شناخت بهتر فناوری‌های تولید و ارتقای کیفیت محصولات منجر شود.

همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در طراحی، بسته‌بندی، بازاریابی دیجیتال و تجارت الکترونیک می‌تواند مسیر دسترسی هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی به بازارهای جدید را هموار کند.

در این میان، نباید فراموش کرد که ارزش اصلی صنایع دستی در اصالت، هویت و مهارت انسانی نهفته در تولید آنهاست. فناوری باید به تقویت این ویژگی‌ها کمک کند، نه اینکه به حذف تمایزات فرهنگی و یکسان‌سازی محصولات منجر شود.

از سوی دیگر، مستندسازی علمی شیوه‌های تولید و دانش استادکاران می‌تواند از فراموشی تکنیک‌های بومی جلوگیری کند و زمینه آموزش نسل جدید هنرمندان را فراهم آورد.

دیپلماسی علمی؛ ظرفیت تازه برای تقویت دیپلماسی فرهنگی ایران

موضوع محوری روز جهانی علم در سال ۲۰۲۶، دیپلماسی علمی و ایجاد زمینه‌های مشترک از مسیر علم است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از چالش‌های جهانی، از تغییرات اقلیمی و بحران آب تا حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از میراث فرهنگی، ماهیتی فرامرزی دارند و حل آنها نیازمند همکاری میان کشورهاست.

دیپلماسی علمی بر این اصل استوار است که دانش و همکاری میان پژوهشگران می‌تواند

زمینه گفت‌وگو و تعامل را حتی در شرایط دشوار سیاسی فراهم کند.

میراث فرهنگی یکی از مناسب‌ترین عرصه‌ها برای توسعه چنین همکاری‌هایی است. آثار تاریخی، سنت‌های فرهنگی و تجربه‌های تمدنی به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شوند و بسیاری از آنها در طول تاریخ در نتیجه تعامل میان ملت‌ها و تمدن‌ها شکل گرفته‌اند.

همکاری دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، موزه‌ها، نهادهای میراث فرهنگی و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه باستان‌شناسی، مرمت، حفاظت از آثار، مستندسازی میراث ناملموس و آموزش تخصصی می‌تواند به تبادل دانش و تقویت روابط فرهنگی میان کشورها منجر شود.

ایران به دلیل موقعیت تاریخی و جغرافیایی خود و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی تمدن‌های مختلف، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایفای نقش در این عرصه دارد.

همکاری با کشورهای منطقه و جهان در زمینه حفاظت از میراث مشترک، تبادل تجربیات علمی، برگزاری نشست‌های تخصصی، اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک و توسعه برنامه‌های آموزشی می‌تواند جایگاه علمی و فرهنگی ایران را در عرصه بین‌المللی تقویت کند.

همچنین ثبت جهانی آثار و عناصر میراث فرهنگی، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشور، فرصتی برای گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی با سایر ملت‌ها فراهم می‌کند.

در چنین چارچوبی، میراث فرهنگی می‌تواند به زبان مشترک ملت‌ها تبدیل شود؛ زبانی که به جای تأکید بر تفاوت‌ها، بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی و ضرورت حفاظت از سرمایه‌های مشترک بشری تأکید دارد.

دانش و پژوهش؛ زیربنای حکمرانی مؤثر در حوزه میراث فرهنگی

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه می‌تواند برای نظام مدیریت فرهنگی کشور برجسته کند، ضرورت تقویت جایگاه پژوهش در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است.

گستردگی و تنوع مأموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاب می‌کند که برنامه‌های این وزارتخانه بر پایه مطالعات تخصصی و ارزیابی‌های مستمر طراحی شوند.

در حوزه میراث فرهنگی، اولویت‌بندی آثار نیازمند مرمت، شناسایی تهدیدهای پیش روی محوطه‌های تاریخی، ارزیابی وضعیت موزه‌ها و تدوین برنامه‌های حفاظتی، باید بر اساس اطلاعات دقیق و مستند صورت گیرد.

در حوزه گردشگری نیز شناخت بازارهای هدف، ارزیابی ظرفیت مقاصد، بررسی موانع سرمایه‌گذاری و تحلیل آثار اقتصادی و اجتماعی فعالیت‌های گردشگری، از الزامات برنامه‌ریزی علمی است.

در صنایع دستی هم شناسایی زنجیره ارزش، بررسی وضعیت مواد اولیه، مطالعه بازارهای مصرف، شناخت نیازهای تولیدکنندگان و ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی می‌تواند به تدوین سیاست‌های اثربخش‌تر کمک کند.

از این منظر، توسعه ارتباط میان وزارتخانه و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و انجمن‌های تخصصی اهمیت ویژه‌ای دارد.

تقویت پژوهش‌های کاربردی، حمایت از پایان‌نامه‌ها و طرح‌های دانشگاهی مرتبط با نیازهای واقعی بخش میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ایجاد زمینه برای استفاده از نتایج تحقیقات در فرایند تصمیم‌گیری می‌تواند فاصله میان دانش نظری و نیازهای اجرایی را کاهش دهد.

همچنین بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و پژوهشگران ایرانی داخل و خارج از کشور، ایجاد شبکه‌های علمی تخصصی و حمایت از پروژه‌های مشترک می‌تواند به ارتقای کیفیت مدیریت این حوزه‌ها کمک کند.

صلح و توسعه؛ دستاورد پیوند علم با فرهنگ و هویت

رابطه علم و صلح تنها به جلوگیری از منازعات و توسعه همکاری‌های سیاسی محدود نمی‌شود. صلح پایدار زمانی شکل می‌گیرد که جوامع بتوانند یکدیگر را بهتر بشناسند، به تنوع فرهنگی احترام بگذارند و برای حل مسائل مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

در این میان، میراث فرهنگی و گردشگری از ظرفیت‌های مهم برای تقویت تفاهم میان ملت‌ها برخوردارند. آشنایی با تاریخ، هنر، آیین‌ها و شیوه‌های زندگی جوامع مختلف می‌تواند زمینه شناخت متقابل را فراهم کند و از شکل‌گیری پیش‌داوری‌های فرهنگی بکاهد.

گردشگری مسئولانه نیز با ایجاد ارتباط مستقیم میان مردم، بستری برای تبادل فرهنگی و تقویت همبستگی اجتماعی فراهم می‌کند. از سوی دیگر، صنایع دستی به‌عنوان جلوه‌ای از خلاقیت و هویت فرهنگی ملت‌ها می‌توانند در معرفی تنوع تمدنی و ایجاد ارتباط میان بازارها و جوامع مختلف نقش‌آفرینی کنند.

علم در این فرایند، ابزار شناخت دقیق‌تر، مستندسازی، تحلیل و انتقال تجربه است. هر اندازه شناخت علمی از میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری افزایش یابد، امکان معرفی درست‌تر این سرمایه‌ها و استفاده مسئولانه از آنها نیز بیشتر خواهد شد.

از سوی دیگر، توسعه اقتصادی مبتنی بر میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی، تقویت کسب‌وکارهای محلی، افزایش درآمد جوامع میزبان و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند. این موضوع به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار که از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی قابل‌توجهی برخوردارند، اهمیت بیشتری دارد.

ضرورت تر

سیم نقشه راه علمی برای آینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه را می‌توان فرصتی برای بازاندیشی در شیوه مدیریت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور دانست؛ فرصتی برای توجه بیشتر به این واقعیت که حفاظت از گذشته و ساختن آینده، هر دو به دانش و پژوهش نیاز دارند.

در حوزه میراث فرهنگی، توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی حفاظت و مرمت، تکمیل بانک‌های اطلاعاتی آثار تاریخی، گسترش مستندسازی دیجیتال، استفاده از فناوری‌های پایش و تدوین برنامه‌های مقابله با مخاطرات طبیعی می‌تواند در اولویت قرار گیرد.

در حوزه گردشگری، ایجاد نظام جامع داده‌های گردشگری، توسعه ابزارهای هوشمند مدیریت مقاصد، حمایت از پژوهش‌های بازار، تقویت گردشگری علمی و آموزشی و گسترش همکاری میان مراکز دانشگاهی و فعالان این صنعت از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و پایداری این بخش کمک کند.

در حوزه صنایع دستی نیز حمایت از پژوهش‌های مرتبط با مواد اولیه، توسعه فناوری‌های سازگار با تولید سنتی، مستندسازی مهارت‌های استادکاران، بهبود نظام آموزش و پیوند دادن تولیدکنندگان با بازارهای جدید ضرورت دارد.

در کنار این اقدامات، ایجاد سازوکارهای مؤثر برای ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش خصوصی می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت علمی کشور را فراهم کند.

نکته مهم آن است که علم باید از جایگاه یک فعالیت حاشیه‌ای و صرفاً پژوهشی خارج شود و به بخشی جدایی‌ناپذیر از فرایند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای مأموریت‌های وزارتخانه تبدیل شود.

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، یادآور این حقیقت است که توسعه پایدار بدون شناخت علمی، حفاظت از منابع و سرمایه‌های فرهنگی بدون پژوهش و تعامل سازنده میان ملت‌ها بدون گفت‌وگو و تبادل دانش امکان‌پذیر نیست.

برای ایران که میراث‌دار تمدنی چند هزار ساله و برخوردار از تنوع گسترده فرهنگی، تاریخی و طبیعی است، پیوند علم با مأموریت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اهمیتی فراتر از یک ضرورت اداری دارد. این پیوند می‌تواند زمینه حفاظت مؤثرتر از هویت تاریخی، تقویت اقتصاد فرهنگی، توسعه گردشگری پایدار و معرفی ظرفیت‌های تمدنی کشور به جهان را فراهم کند.

در نهایت، اگر میراث فرهنگی را حافظ حافظه تاریخی ملت‌ها بدانیم، علم ابزار شناخت و صیانت از این حافظه است؛ گردشگری می‌تواند آن را به تجربه‌ای زنده و مشترک میان ملت‌ها تبدیل کند و صنایع دستی جلوه‌ای از تداوم دانش، مهارت و خلاقیت نسل‌ها باشد. از این منظر، علم نه‌تنها در خدمت توسعه، بلکه در خدمت حفظ هویت، تقویت صلح و ساختن آینده‌ای پایدار برای جوامع انسانی قرار دارد.

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