به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا همتی با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جامع گردشگری در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و استان تهران با ثبت ۱۱۱۷ نفر شرکت‌کننده، در جایگاه نخست کشور از نظر تعداد فراگیران حاضر در این آزمون قرار دارد.

معاون گردشگری استان تهران با اشاره به تنوع دوره‌های آموزشی و تخصصی گردشگری در استان تهران افزود: شرکت‌کنندگان این آزمون در ۱۰ عنوان دوره تخصصی از جمله راهنمایان گردشگری طبیعت‌گردی، فرهنگی، داخلی و زمین‌گردشگری، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و دوره‌های تخصصی مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری حضور خواهند داشت.

او ادامه داد: از مجموع یک‌هزار و ۱۱۷ شرکت‌کننده استان تهران، ۷۱۱ نفر زن و ۴۰۶ نفر مرد هستند که این آمار بیانگر ظرفیت قابل توجه آموزشی و استقبال علاقه‌مندان از دوره‌های تخصصی صنعت گردشگری در پایتخت است.

همتی در پایان با تأکید بر اهمیت آموزش و ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروی انسانی در صنعت گردشگری خاطرنشان کرد: برگزاری این آزمون‌ها نقش مؤثری در ارتقای سطح دانش، تخصص و کیفیت خدمات گردشگری و تربیت نیروی انسانی توانمند برای این صنعت خواهد داشت.

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