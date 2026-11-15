به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اهدای مجموعه‌های تخصصی پژوهشی به مراکز اسناد و کتابخانه‌های میراث‌فرهنگی، افزون بر انتقال منابع ارزشمند علمی، زمینه‌ای برای حفظ تجربه‌های انباشته‌شده پژوهشگران، تقویت زیرساخت‌های مطالعاتی و تسهیل دسترسی نسل‌های آینده به مستندات تاریخی و تخصصی فراهم می‌کند، اقدامی که امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ اسکندر مختاری طالقانی، کارشناس مرمت بناهای تاریخی و پژوهشگر میراث معماری و شهرسازی ایران، با واگذاری بخشی از دستاوردهای مطالعاتی حدود پنج دهه فعالیت حرفه‌ای خود به کتابخانه و مرکز اسناد میراث‌فرهنگی، آن را محقق کرد.

مختاری طالقانی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به محتوای این مجموعه اهدایی اظهار کرد: این مجموعه حاصل حدود ۵۰ سال فعالیت، مطالعه و پژوهش من در حوزه حفاظت و مرمت و شهرهای تاریخی ایران است که تمرکز اصلی آن بر دو شهر بم و تهران و به‌ویژه تهران قرار دارد.

او افزود: این مجموعه شامل بیش از ۲ هزار عنوان مجله تخصصی در حوزه‌های معماری، شهرسازی، مرمت و باستان‌شناسی است که طی چهار تا پنج دهه گذشته گردآوری شده‌اند. همچنین حدود ۵۰۰ عنوان کتاب، نزدیک به ۱۹۰ پروژه دانشجویی و پایان‌نامه، تعدادی نقشه از بناهای معاصر تهران که پیش‌تر توسط خودم در پایگاه میراث‌فرهنگی تهیه شده‌اند و بخشی از اسناد دیجیتال را به این مرکز واگذار کرده‌ام.

این پژوهشگر میراث معماری و شهرسازی ایران با اشاره به ضرورت حفظ و سامان‌دهی اسناد تخصصی در کشور بیان کرد: یکی از مسائل اساسی در حوزه میراث معماری و شهرسازی ایران، کمبود مراکز تخصصی و زیرساخت‌های مناسب برای نگهداری، ثبت، حفاظت و ارائه اسناد معماری و مرمت است. در چنین شرایطی، فعالیت کتابخانه و مرکز اسناد وزارت میراث‌فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد، مرکزی که با تلاش و همراهی جمعی از فرهیختگان و علاقه‌مندان این حوزه شکل گرفته و اکنون کارکنان آن با انگیزه و علاقه، مسئولیت ثبت، ضبط، سامان‌دهی و ارائه خدمات به مخاطبان را بر عهده دارند.

او ادامه داد: با وجود محدودیت‌های فیزیکی، کمبود فضا و امکانات، همکاران این مرکز تلاش می‌کنند پاسخگوی نیاز پژوهشگران و مخاطبان باشند و از ظرفیت‌های فضای مجازی نیز برای توسعه خدمات و دسترسی به منابع استفاده کنند. این تلاش‌ها ارزشمند است و نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از نیروهای علاقه‌مند و دغدغه‌مند، با وجود محدودیت‌ها، برای حفظ و عرضه سرمایه‌های مستند میراث‌فرهنگی فعالیت می‌کنند.

مختاری طالقانی با تشریح انگیزه خود از واگذاری این مجموعه گفت: بسیاری از افرادی که سال‌ها در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی فعالیت کرده‌اند، به‌تدریج کتابخانه‌ها و آرشیوهای تخصصی شخصی شکل داده‌اند. این مجموعه‌ها حاصل سال‌ها مطالعه، تحقیق و گردآوری منابع هستند و در واقع بخشی از تاریخ فعالیت علمی و حرفه‌ای صاحبان خود را در بر می‌گیرند. من نیز با توجه به تجربه چند دهه فعالیت در حوزه حفاظت و مرمت، مجموعه‌ای از کتاب‌ها، اسناد و مستندات تخصصی را گردآوری کرده بودم که برایم ارزش پژوهشی و حرفه‌ای داشتند.

او با اشاره به شرایط جنگ و ضرورت صیانت از این منابع اظهار کرد: در جریان جنگ به این فکر افتادم که بهتر است این مجموعه در مکانی امن نگهداری شود و در عین حال امکان دسترسی مخاطبان و پژوهشگران به آن فراهم باشد. به همین دلیل، پس از بازگشت شرایط به آرامش، موضوع را با خانم مهندس فرزام مطرح کردم و با همراهی و همکاری همکاران مرکز اسناد، این مجموعه را به آنجا منتقل کردم.

این کارشناس مرمت بناهای تاریخی افزود: همکاران مرکز اسناد با اشتیاق، مسئولیت سامان‌دهی این مجموعه را پذیرفتند، اقدامی که فراتر از وظایف روزمره آنان بود. خوشبختانه بلافاصله پس از تحویل اسناد، فهرست‌برداری از منابع انجام شد تا امکان شناسایی و استفاده از این مجموعه برای مخاطبان فراهم شود.

مختاری طالقانی با تاکید بر اهمیت دسترسی جامعه دانشگاهی و پژوهشی به این منابع تصریح کرد: بخش مهمی از ارزش این اسناد در امکان بهره‌برداری علمی از آن‌هاست. این مجموعه می‌تواند به‌ویژه برای دانشجویان، دانش‌پژوهان و محققان حوزه معماری، شهرسازی، مرمت و باستان‌شناسی مورد استفاده قرار گیرد و زمینه آشنایی آنان با روند مطالعات، پژوهش‌ها و تجربه‌های حرفه‌ای چند دهه گذشته را فراهم کند.

او با بیان اینکه بخشی از اسناد دیجیتال موجود در این مجموعه نیز پیش‌تر برای ارزیابی در اختیار او قرار گرفته بود، گفت: تعدادی از این منابع پس از انجام بررسی‌های لازم نزد من باقی مانده بود که آن‌ها را نیز در اختیار مرکز اسناد قرار دادم تا در کنار سایر مستندات، امکان نگهداری و استفاده پژوهشی از آن‌ها فراهم شود. البته شمار محدودی از آثار و منابع همچنان نزد خودم باقی مانده که به موضوعات مورد علاقه و پژوهش‌های در حال انجامم مربوط است و همچنان از آن‌ها استفاده می‌کنم.

این پژوهشگر میراث معماری و شهرسازی ایران در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای جایگاه مراکز اسناد تخصصی در کشور خاطرنشان کرد: امیدوارم این مجموعه مورد استفاده موثر پژوهشگران قرار گیرد و کتابخانه و مرکز اسناد میراث‌فرهنگی همچنان جایگاه شایسته خود را در میان اهل فرهنگ، پژوهشگران و علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی حفظ کند و بیش از پیش ارتقا دهد.

او تاکید کرد: چنین مرکزی باید به یک مرجع تخصصی و اثرگذار در حوزه میراث‌فرهنگی کشور تبدیل شود. این مرجعیت تا اندازه‌ای وجود دارد، اما ضروری است جایگاه آن تقویت شود و دامنه فعالیت‌هایش، هم از نظر ظرفیت‌های فیزیکی و امکانات نگهداری و هم از نظر محتوایی، توسعه پیدا کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای گسترده‌تر جامعه علمی و پژوهشی باشد.

مختاری طالقانی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان کتابخانه و مرکز اسناد میراث‌فرهنگی گفت: بار دیگر از همه عزیزانی که با علاقه و تعهد در این مجموعه فعالیت می‌کنند، قدردانی می‌کنم. امیدوارم با حمایت و توجه بیشتر، این مرکز بتواند نقش گسترده‌تری در حفاظت از اسناد، انتقال تجربه‌های علمی و فراهم‌کردن دسترسی نسل‌های آینده به منابع ارزشمند میراث‌فرهنگی ایفا کند.

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