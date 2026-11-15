به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سلیم محمدی روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: آزمون جامع دوره‌های کوتاه‌مدت گردشگری روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، هم‌زمان با سراسر کشور، از ساعت ۸ تا ۱۳ در بندرعباس و قشم برگزار می‌شود.

او افزود: این آزمون در رشته‌های راهنمای طبیعت‌گردی، راهنمای فرهنگی و تاریخی، مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری و مدیر فنی بند «ب» برگزار خواهد شد و در مجموع ۹۰ نفر از فراگیران برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده‌اند.

معاون گردشگری هرمزگان با اشاره به تعیین دو حوزه امتحانی در استان بیان کرد: آزمون در بندرعباس در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و در جزیره قشم در سالن جلسات جامعه هتلداران قشم واقع در میدان ولایت برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی متخصص از الزامات ارتقای کیفیت خدمات در صنعت گردشگری است، عنوان کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و ارزیابی دانش و مهارت فراگیران، زمینه تربیت نیروهای توانمند در بخش‌های مختلف گردشگری را فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات، ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و افزایش رضایتمندی گردشگران نقش مؤثری داشته باشد.

او در پایان از فراگیران خواست با مراجعه به سامانه آموزش گردشگری، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند و با توجه به ساعت و حوزه امتحانی تعیین‌شده، در زمان مقرر در محل آزمون حضور یابند.

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