میراث‌آریا: در بسیاری از مناطق ایران، فرش بخشی از حافظه خانوادگی، هویت محلی و شیوه زیستن مردم به شمار می‌رود. در فارس نیز قالی‌بافی با زندگی عشایری و روستایی پیوندی دیرینه دارد و رنگ‌ها، نقش‌ها و شیوه بافت آن، بازتابی از طبیعت، کوچ، باورها و تجربه‌های نسل‌های پیاپی است. اهمیت این هنر چنان است که مهارت سنتی قالی‌بافی فارس در سال ۲۰۱۰ در فهرست نماینده میراث‌فرهنگی ناملموس بشریت یونسکو ثبت شد.

قالی‌بافی؛ هنری پیوندخورده با زندگی عشایری

استان فارس از مهم‌ترین کانون‌های قالی‌بافی ایران به شمار می‌رود. گستردگی جغرافیایی این استان، تنوع اقلیمی و حضور گروه‌های مختلف عشایری و روستایی، زمینه شکل‌گیری شیوه‌های گوناگون بافت و نقش‌پردازی را فراهم کرده است. در بسیاری از مناطق فارس، قالی‌بافی نه فعالیتی جدا از زندگی روزمره، بلکه بخشی از نظام معیشتی و فرهنگی خانواده‌ها بوده است.

در سنت قالی‌بافی این منطقه، تقسیم کار میان اعضای خانواده جایگاه مهمی دارد. بر اساس معرفی یونسکو، مردان در فصل بهار یا پاییز پشم گوسفندان را می‌چینند و دارهای افقی قالی را آماده می‌کنند؛ دارهایی که برخلاف دارهای عمودی رایج در برخی مناطق، روی زمین قرار می‌گیرند و با شیوه زندگی کوچ‌نشینی سازگاری بیشتری دارند. زنان نیز پشم را با چرخ‌های ریسندگی به نخ تبدیل می‌کنند و بخش مهمی از مراحل انتخاب رنگ، طراحی و بافت را بر عهده دارند.

این تقسیم کار سازوکاری برای انتقال دانش و مهارت میان نسل‌ها به شمار می‌رود. کودکان از طریق مشاهده و مشارکت در فعالیت‌های خانوادگی، به‌تدریج با ابزارها، مواد اولیه و مراحل بافت آشنا می‌شوند و تجربه بزرگ‌ترها را می‌آموزند.

نقش‌هایی که از ذهن بافنده شکل می‌گیرند

یکی از ویژگی‌های برجسته قالی‌بافی فارس، اتکای بسیاری از بافندگان به حافظه تصویری و مهارت ذهنی است. در این شیوه، بافنده لزوما از نقشه یا طرح از پیش ترسیم‌شده استفاده نمی‌کند، بلکه نقش‌ها را بر اساس آموخته‌ها، تجربه شخصی و سنت‌های رایج در محیط زندگی خود شکل می‌دهد.

به همین دلیل، دو قالی بافته‌شده در یک منطقه نیز ممکن است از نظر ترکیب نقش و جزئیات با یکدیگر تفاوت داشته باشند. یونسکو در معرفی این عنصر فرهنگی تأکید کرده است که بافندگان می‌توانند بدون استفاده از نقشه، طرح‌های خود را اجرا کنند و هر فرش، ترکیبی مستقل از نقش‌ها و رنگ‌ها باشد.

نقوش قالی‌های فارس را نمی‌توان صرفا مجموعه‌ای از شکل‌های تزئینی دانست. بسیاری از این نقش‌ها با طبیعت پیرامون، حیوانات، گیاهان، خاطره کوچ و عناصر زندگی عشایری ارتباط دارند. بافنده در جریان کار، آنچه را در محیط خود دیده یا از نسل‌های پیشین آموخته است، به زبان نقش و رنگ بازآفرینی می‌کند. از این منظر، قالی به نوعی روایت تصویری از زندگی و جهان‌بینی جامعه بافندگان تبدیل می‌شود.

رنگ‌های طبیعی و مهارت آماده‌سازی مواد اولیه

در قالی‌بافی سنتی فارس، آماده‌سازی مواد اولیه بخشی جدایی‌ناپذیر از دانش فنی این هنر است. پشم پس از چیدن، ریسیده و به نخ تبدیل می‌شود و سپس برای دستیابی به رنگ‌های مورد نیاز، مراحل رنگرزی را پشت سر می‌گذارد.

در شیوه‌های سنتی معرفی‌شده در پرونده یونسکو، رنگ‌های قرمز، آبی، قهوه‌ای و سفید از جمله رنگ‌های پرکاربرد هستند. بخشی از این رنگ‌ها با استفاده از مواد طبیعی به دست می‌آیند؛ موادی مانند روناس، نیل، برگ کاهو، پوست گردو، ساقه گیلاس و پوست انار که هر یک قابلیت ایجاد طیف‌های رنگی متفاوتی دارند.

شناخت میزان استفاده از مواد رنگزا، زمان آماده‌سازی و ترکیب آن‌ها با الیاف، دانشی تجربی است که در طول زمان و از طریق کار عملی منتقل شده است. کیفیت پشم، تابیدن نخ، انتخاب رنگ و تناسب آن با نقش نهایی، در نتیجه کار تأثیر مستقیم دارد و مهارت بافنده را از مرحله آماده‌سازی مواد تا پایان بافت نشان می‌دهد.

برپایی دار تا پرداخت نهایی فرش

در شیوه سنتی قالی‌بافی فارس، دار افقی روی زمین برپا می‌شود و بافنده در موقعیتی نزدیک به سطح دار، گره‌ها را بر تار و پود می‌نشاند. نخ‌های رنگی در میان ساختار قالی قرار می‌گیرند و نقش به‌تدریج از دل بافت پدیدار می‌شود.

پس از پایان بافت، کناره‌های فرش دوخته می‌شود و پرزهای اضافی با روش‌های سنتی پرداخت می‌شوند تا نقش‌ها وضوح بیشتری پیدا کنند. در ادامه، قالی شست‌وشو داده می‌شود و برای استفاده یا عرضه آماده خواهد شد. هر یک از این مراحل به مهارت و شناخت مواد نیاز دارد و کیفیت محصول نهایی به هماهنگی میان آن‌ها وابسته است.

ثبت جهانی؛ پاسداشت یک دانش زنده

پرونده مهارت سنتی قالی‌بافی فارس با شماره ۰۰۳۸۲ در یونسکو ثبت شده و کمیته بین‌دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در پنجمین نشست خود در سال ۲۰۱۰، این عنصر را در فهرست نماینده میراث فرهنگی ناملموس بشریت قرار داد. ثبت جهانی این هنر، توجه بین‌المللی را به دانش و مهارت بافندگانی جلب کرد که بخش مهمی از میراث فرهنگی فارس را در زندگی روزمره حفظ کرده‌اند.

در نگاه یونسکو، اهمیت این عنصر تنها به ارزش هنری و زیبایی‌شناختی قالی محدود نیست؛ شیوه انتقال مهارت‌ها، پیوند آن با زندگی اجتماعی و نقش خانواده در استمرار سنت نیز از ابعاد مهم این میراث به شمار می‌رود. آموزش دختران از سوی مادران در زمینه ریسندگی، ابزار و بافت و آموزش پسران از سوی پدران در زمینه چیدن پشم و آماده‌سازی دار، نمونه‌ای از انتقال غیررسمی دانش در بستر خانواده است.

تداوم قالی‌بافی در گرو پیوند نسل‌ها

قالی‌بافی فارس زمانی زنده و پویا باقی می‌ماند که امکان انتقال مهارت از استادکاران و بافندگان باتجربه به نسل جوان فراهم باشد. حفظ دسترسی به مواد اولیه، حمایت از تولیدکنندگان، معرفی ارزش فرهنگی فرش و ایجاد زمینه مناسب برای عرضه محصولات باکیفیت، می‌تواند به تداوم این هنر کمک کند.

در کنار حمایت اقتصادی، ثبت و مستندسازی شیوه‌های محلی بافت، نقش‌ها و روش‌های رنگرزی نیز اهمیت دارد؛ زیرا بخشی از این دانش در حافظه و تجربه عملی بافندگان جای گرفته و در صورت گسست زنجیره آموزش خانوادگی، امکان فراموشی آن وجود دارد.

قالی‌بافی فارس نمونه‌ای از میراثی است که در آن هنر، معیشت، طبیعت و هویت اجتماعی به یکدیگر پیوند خورده‌اند. هر قالی، حاصل ساعت‌ها کار و دانشی است که از راه مشاهده، تمرین و تجربه منتقل شده و نقش‌هایی را در خود جای داده است که بخشی از جهان فرهنگی بافندگان را روایت می‌کنند. ثبت این هنر در فهرست یونسکو، بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، یادآور مسئولیت پاسداری از مهارتی زنده است؛ مهارتی که استمرار آن به حضور بافندگان و انتقال تجربه آنان به نسل‌های آینده وابسته است.

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