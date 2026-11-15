فیلمبرداری «شکیب عیار» تا فروردین ۱۴۰۶ ادامه دارد + اسامی بازیگران

به گزارش میراث آریا، فیلمبرداری سریال «شکیب عیار» به کارگردانی سیدعلی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید که از خردادماه امسال آغاز شده تا فروردین ماه سال ۱۴۰۶ ادامه دارد.

حمیدرضا پگاه در این سریال در نقش «شکیب عیار» بازی می‌کند. همچنین فاطمه گودرزی در قامت «خاتون» در این مجموعه ظاهر می‌شود.

رامین ناصرنصیر، ایوب آقاخانی، زهرا داودنژاد و سامرند معروفی هم از جمله دیگر بازیگرانی هستند که در این پروژه ایفای نقش می‌کنند.

«شکیب عیار» از تازه‌ترین پروژه‌های تاریخی سیمافیلم است که با نگاهی متفاوت به تلفیق تاریخ و درام می‌پردازد و تلاش دارد داستانی تازه را در فضایی آشنا برای علاقه‌مندان به مجموعه‌های تاریخی تلویزیون روایت کند.

سیدعلی هاشمی پیش از این ساخت مجموعه «مستوران» را برعهده داشته است. هزار تو هم از دیگر آثار سریالی این کارگردان است.

تولید این مجموعه در شرایطی ادامه دارد که آثار تاریخی در سال‌های اخیر با استقبال مخاطبان تلویزیون همراه بوده‌اند و «شکیب عیار» نیز به عنوان یکی از پروژه‌های تازه این حوزه، در تلاش است با بهره بردن از ظرفیت‌های درام و فضای تاریخی، تجربه‌ای متفاوت را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

این مجموعه به نوعی مرتبط با سریال «مهیار عیار» است که پیش‌تر روانه آنتن شد.

مهیار عیار مجموعه‌ای تاریخی ایرانی به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، نویسندگی محمدرضا محمدی‌نیکو و تهیه‌کنندگی بهروز مفید بود که از سوم آذر تا ۱۵ دی ۱۴۰۳ از شبکه سه سیما پخش شد.

خط داستانی سریال در دوران صفویه در شهرهای یزد و اصفهان روی می‌دهد. در فصل جدید یعنی «شکیب عیار» کامران تفتی به عنوان بازیگر نقش اصلی حضور ندارد.

داستان «شکیب عیار» در دوران پادشاهی شاه عباس اول روایت می‌شود و ماجراهای آن در بستر تحولات و آشفتگی‌های آن روزگار شکل می‌گیرد.

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