به گزارش میراث آریا به نقل از به نقل از ستاد خبری جشنواره، تیزر رسمی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت در آستانه برگزاری بخش سردار آسمانی (اجراهای خیابانی) و ملل این رویداد هنری منتشر شد.

این تیزر با محوریت «ایران؛ صحنه جاودان مقاومت» شعار جشنواره و ادای احترام به تمامی شهدای جنگ‌های تحمیلی به ویژه کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و لامرد ایده‌پردازی و تولید شده است.

اجراهای خیابانی (سردار آسمانی) بیستمین جشنواره بین‌المللی از بیست‌وششم تا بیست‌ونهم آبان در محوطه تئاترشهر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح کار خود را از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز کرده است و تا پاییز ۱۴۰۵ در سراسر کشور در حال برگزاری است.

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