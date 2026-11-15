به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، این مراسم روز چهارشنبه 27 آبان، از ساعت ۱۷ تا ۱۹، با حضور بازی‌آموزان، استادان و مدیران استودیوهای بازی‌سازی به میزبانی عمارت بلدیه تهران برگزار می‌شود.

امیر محمدرضایی، معاون آموزش و مدیر انستیتو ملی بازی‌سازی، با اشاره به برگزاری این مراسم برای نخستین‌بار گفت: این برنامه در راستای پاسداشت ۱۵ سال فعالیت انستیتو ملی بازی‌سازی برای اولین بار برگزار می‌شود و بنا داریم در سال‌های آینده نیز آن را ادامه دهیم. بر این اساس، هر سال از یکی از چهره‌های اثرگذار در حوزه آموزش صنعت بازی ویدیویی ایران با اهدای نشان عالی انستیتو قدردانی خواهد شد.

او افزود: در این مراسم همچنین تعدادی از استادان بازی‌سازی که طی یک سال گذشته با انستیتو همکاری داشته و در بوت‌کمپ‌ها و کارگاه‌های آموزشی مختلف حضور داشته‌اند، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

محمدرضایی همچنین از معرفی برگزیدگان مسابقه «استفاده از هوش مصنوعی در خلق آثار هنری» خبر داد و گفت: در این بخش، سه نفر از برگزیدگان مسابقه معرفی می‌شوند و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

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