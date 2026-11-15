۲۴ آبان ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان فارس عنوان کرد:

ظرفیت جامعه کوهنوردی فارس در حفاظت از میراث تاریخی مناطق کوهستانی به کار گرفته شود

ظرفیت جامعه کوهنوردی فارس در حفاظت از میراث تاریخی مناطق کوهستانی به کار گرفته شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر ضرورت گسترش مشارکت تشکل‌های تخصصی در حفاظت از میراث فرهنگی، بر استفاده از ظرفیت جامعه کوهنوردی برای شناسایی، مستندسازی و صیانت از آثار تاریخی مناطق کوهستانی تأکید کرد.

به گزارش  خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی در دیدار با  بابک شمشیری، استاد دانشگاه شیراز، جانشین و نماینده رئیس هیئت کوهنوردی استان فارس امروز 24 آبان ماه با اشاره به اهمیت مشارکت مجموعه‌های تخصصی و مردمی در حفاظت از میراث فرهنگی گفت: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی نیازمند همراهی و مشارکت همه ظرفیت‌های اجتماعی و تخصصی است و تشکل‌هایی که ارتباط مستمر و میدانی با مناطق مختلف استان دارند، می‌توانند در شناسایی و حفاظت از این سرمایه‌های ارزشمند نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس با تأکید بر اهمیت شناسایی و مستندسازی آثار تاریخی واقع در مناطق کوهستانی افزود: حضور مستمر کوهنوردان در ارتفاعات و مناطق کمتر دسترس‌پذیر، فرصتی برای شناسایی آثار و محوطه‌های تاریخی و گزارش موارد تعرض، تخریب و آسیب‌های احتمالی به میراث فرهنگی فراهم می‌کند.

مریدی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ و معرفی میراث ناملموس و پیشینه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی استان، مستندسازی تاریخ کوهنوردی فارس و نگهداری از اسناد، تجهیزات و یادگارهای این حوزه را ا دامی ارزشمند در راستای انتقال این میراث به نسل‌های آینده دانست.

او با تأکید بر پیوند میان میراث فرهنگی و گردشگری، بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های ورزشی و تشکل‌های تخصصی را در توسعه گردشگری مسئولانه و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های تاریخی و طبیعی استان حائز اهمیت دانست.

در این دیدار، بابک شمشیری، استاد دانشگاه شیراز و نماینده رئیس هیئت کوهنوردی استان فارس نیز با تشریح ضرورت ایجاد موزه و مرکز اسناد کوهنوردی استان با عنوان «گنجینه میراث کوهنوردی فارس»، خواستار همکاری و حمایت اداره‌کل میراث فرهنگی برای راه‌اندازی این مرکز شد.

نماینده رئیس هیت کوهنوردی با اشاره به پیشینه کوهنوردی فارس و وجود مجموعه‌ای از تجهیزات، ابزارها، اسناد، مدارک، کتاب‌ها و نقشه‌های مرتبط با این حوزه اظهار کرد: ایجاد این مرکز می‌تواند ضمن نگهداری و معرفی داشته‌های تاریخی کوهنوردی استان، به پایگاهی برای آموزش، آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ کوهنوردی و گردشگری تبدیل شود.

شمشیری همچنین بر ظرفیت مشترک هیئت کوهنوردی و اداره‌کل میراث فرهنگی در شناسایی و حفاظت از آثار تاریخی و باستانی مناطق کوهستانی تأکید کرد.

این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک میان اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و هیئت کوهنوردی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دو مجموعه در زمینه صیانت و معرفی میراث فرهنگی برگزار شد.

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کد خبر 1405082401871
بهپور کریمیان
دبیر محمد آوخ

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