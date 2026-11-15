رئیس روابط عمومی انستیتو شهرهای خلاق کشور منصوب شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود سپهری‌نیا، عکاس و خبرنگار تبریزی، طی حکمی از سوی کامران رحمتی، مدیرعامل انستیتو شهرهای خلاق ایران، به‌عنوان رئیس روابط عمومی این مجموعه در کشور منصوب شد.

مسعود سپهری‌نیا از فعالان باسابقه حوزه رسانه و روابط عمومی در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌رود و در کارنامه حرفه‌ای خود مسئولیت‌ها و همکاری‌های متعددی در بخش‌های رسانه‌ای و سازمانی دارد.

او همزمان به‌عنوان کارشناس روابط عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی فعالیت داشته و سابقه همکاری با اداره‌کل نوسازی مدارس استان و زندان مرکزی تبریز را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است.

رئیس جدید روابط عمومی و امور بین‌الملل انستیتو شهرهای خلاق کشور همچنین در حوزه رسانه، سابقه فعالیت به‌عنوان خبرنگار و عکاس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی و خبرنگار و عکاس خبرگزاری صداوسیما در سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی را دارد.

سپهری‌نیا طی ۱۶ سال فعالیت حرفه‌ای با رسانه‌های مختلف استانی و کشوری از جمله خبرگزاری‌های صداوسیما، ایمنا، میزان، ابنا، آنا، مهر، رسا و پایگاه‌های خبری قدس آنلاین، آساخبر و جارچی آذربایجان همکاری کرده است. او همچنین در جایگاه خبرنگار پلیس آذربایجان‌شرقی فعالیت می‌کند.

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