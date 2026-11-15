پیشرفت ۹۸ درصدی طرح تحول سیمای روستای تاریخی حسنلو نقده

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، علیرضا مقدم، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، امروز، ۲۴ آبان‌ماه به همراه بهمن محبی، معاون توسعه و عمران روستایی این بنیاد از روند اجرای طرح هادی و اقدامات عمرانی و زیباسازی روستای حسنلو نقده بازدید کرد.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان‌ غربی در این بازدید با اشاره به هزینه‌کرد حدود ۵۰ میلیارد تومانی در فاز نخست این طرح اظهار کرد: پروژه تحول سیمای روستای حسنلو با پیشرفت فیزیکی ۹۸ درصدی، مراحل پایانی اجرا را سپری می‌کند و مجموعه‌ای از اقدامات زیربنایی و زیباسازی با هدف ارتقای کیفیت زندگی روستاییان و بهبود منظر کالبدی روستا در آن به اجرا درآمده است.

او افزود: سنگ‌فرش معابر، دیواره‌سازی و جداره‌سازی، المان‌سازی، ساماندهی مراکز محله و پارک تفریحی، اجرای دیوارهای حفاظتی، آسفالت‌ریزی و ساماندهی ورودی روستا، از جمله اقدامات انجام‌شده در این پروژه است که در کنار رنگ‌آمیزی درب‌ها و ترمیم سیما و منظر روستایی، چهره‌ای متفاوت به حسنلو بخشیده است.

مقدم همچنین بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری حسنلو در کنار توسعه زیرساخت‌های روستایی تأکید کرد.

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