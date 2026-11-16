به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست با معاون میراث‌فرهنگی و جمعی از کارکنان این معاونت، با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان اظهار کرد: صیانت از آثار و محوطه‌های تاریخی استان نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان این حوزه است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه حوزه میراث‌فرهنگی با مسائل و چالش‌های مختلفی روبه‌روست، افزود: حفاظت از آثار تاریخی، اجرای پروژه‌های مرمتی، ثبت آثار، تعیین حرایم آثار و محوطه‌های تاریخی و همچنین سامان‌دهی و ارتقای وضعیت موزه‌های استان از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.



او عنوان کرد: تسریع در اجرای پروژه‌های مرمتی، رفع موانع موجود در مسیر فعالیت‌های حفاظتی، پیگیری تعیین حرایم محوطه‌های تاریخی و تقویت برنامه‌های صیانتی از جمله ضرورت‌های این حوزه است که باید با هماهنگی و تعامل میان بخش‌های مختلف دنبال شود.



وطن‌دوست همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال گذشته یادآور شد: در حوزه میراث‌فرهنگی، اقداماتی در زمینه مرمت و حفاظت از آثار تاریخی، ثبت آثار، تعیین و سامان‌دهی حرایم محوطه‌ها و اجرای برنامه‌های مرتبط با موزه‌های استان انجام شده که تداوم و تکمیل این فعالیت‌ها نیازمند پیگیری و برنامه‌ریزی دقیق است.



سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان معاونت میراث‌فرهنگی و مجموعه اداره‌کل استان گفت: استفاده از توان کارشناسی همکاران، هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی و پیگیری مستمر مسائل، به رفع موانع اجرایی و بهبود روند اجرای برنامه‌های حفاظتی و مرمتی کمک می‌کند.



او بیان کرد: حفاظت از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان نیازمند عزم و همکاری همه بخش‌های مربوطه است و باید با تمرکز بر اولویت‌ها، زمینه صیانت از این سرمایه‌های ارزشمند برای نسل‌های آینده فراهم شود.

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