به گزارش خبرنگار میراث آریا،سید میکائیل موسوی، روز ۲۴ آبان ۱۴۰۵ در نشست تخصصی با حضور معاون گردشگری، رئیس گروه نظارت و ارزیابی و رؤسای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان، بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های گردشگری زنجان تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان،در این نشست که در سالن جلسات ساختمان شماره ۲ اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: استان زنجان با در نظر گرفتن وسعت و بهره‌مندی از پتانسیل‌های عظیمی مانند میراث کهن تاریخی، مذهبی و طبیعی، تاکنون نتوانسته است از این ظرفیت برای رونق گردشگری، به‌ویژه در شهرستان‌ها، بهره کافی ببرد.

او با تبیین ویژگی‌های این صنعت افزود: اقامتگاه‌های بوم‌گردی نوعی محل اسکان مسافران است که برخلاف هتل‌ها با ویژگی‌های یکنواخت و پیشرفته، از ویژگی‌های بومی و محلی خاص منطقه خود بهره می‌برد.

موسوی بیان کرد: این اقامتگاه‌ها عمدتاً در خانه‌های قدیمی بازسازی‌شده و با شیوه‌های سنتی احداث می‌شوند و هدف اصلی از ایجاد آن‌ها، کسب توسعه پایدار در مناطق روستایی و بومی است. وی خاطرنشان کرد که در این مکان‌ها، علاوه بر اسکان گردشگران، خدماتی نظیر تولید و عرضه انواع اغذیه‌های بومی، صنایع دستی، نوشیدنی‌های محلی و برگزاری آیین‌ها و رسوم سنتی نیز انجام می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با اشاره به راهکار تمرکز بر ساختار حرفه‌ای این حوزه، تصریح کرد: ابتدایی‌ترین اقدام، تشکیل انجمن‌های استانی برای خانه‌های بوم‌گردی است که باید جایگاه خود را پیدا کنند. او با بیان اینکه مسیر رفع موانع ادامه دارد، افزود: در خصوص ارائه و تخصیص تسهیلات مورد نیاز بوم‌گردی‌ها اقدام می‌کنیم و حمایت از بوم‌گردی‌ها در واقع حمایت از فرهنگ و هنر هر منطقه است.

او در ادامه با تأکید بر نقش سیاست‌های کلان، گفت: گردشگری و بوم‌گردی، فرهنگ، محیط‌زیست، اشتغال و سیاست، ضلع‌های مهم توسعه پایدار هستند. ما برای ایجاد حلقه‌های محکم‌تر میان بخش خصوصی و دولتی جهت تخصیص تسهیلات، گام‌های موثری برمی‌داریم. همچنین در زمینه رفع موانع تخصیص تسهیلات به خانه‌های بوم‌گردی از طریق مجلس به‌صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

موسوی در پایان با اشاره به اینکه در حال حاضر اقامتگاه‌های بوم‌گردی ظرفیت بزرگی برای جذب گردشگر محسوب می‌شوند، افزود: از آنجا که عموم مشکلات اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان مشترک است، حل یک مشکل می‌تواند کمک بزرگی به تمامی اقامتگاه‌ها باشد.

او با تأکید بر لزوم برگزاری مستمر این جلسات جهت احصای مشکلات، به‌ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، اعلام کرد: تمامی موارد مطرح‌شده به‌صورت دسته‌بندی‌شده در سطح شهرستان‌ها و استان پیگیری می‌شود.

موسوی همچنین گفت: ایجاد و فعالیت تشکل حرفه‌ای اقامتگاه‌های بوم‌گردی استان می‌تواند نقش بسزایی در پیگیری و رفع چالش‌های این حوزه داشته باشد.

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