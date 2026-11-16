بازدید کارشناسی و نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان ماهنشان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید میکائیل موسوی روز۲۴ آبان۱۴۰۵ اظهار کرد: کارشناسان معاونت گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان به‌همراه رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ماهنشان، از تأسیسات ساختمانی متقاضیان دریافت پروانه بهره‌برداری گردشگری در این شهرستان بازدید کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: این بازدیدها با هدف بررسی کارشناسی وضعیت بناها، امکانات و زیرساخت‌های موجود انجام شد تا پرونده متقاضیان پس از ارزیابی‌های لازم، برای طرح در کمیته فنی گردشگری آماده شود. در این فرآیند، ظرفیت مکان، تناسب کاربری، وضعیت ایمنی، امکانات رفاهی و اقامتی، دسترسی‌ها و میزان انطباق تأسیسات با ضوابط فنی و اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: شهرستان ماهنشان از ظرفیت‌های متنوع طبیعی، فرهنگی و گردشگری برخوردار است و توسعه تأسیسات گردشگری در این شهرستان می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری گردشگران، رونق فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی توانمندی‌های بومی منطقه را فراهم کند.

موسوی همچنین از انجام بازدیدهای نظارتی از تأسیسات گردشگری شهرستان ماهنشان خبر داد و گفت: این بازدیدها با رویکرد نظارت بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، بررسی کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران، ثبت درخواست نرخ‌نامه به‌صورت الکترونیکی و رعایت نرخ‌نامه مصوب انجام شده است.

او تصریح کرد: بهره‌برداران تأسیسات گردشگری موظف هستند اطلاعات مربوط به ورود و اقامت گردشگران را به‌صورت منظم و دقیق در سامانه جانا ثبت کنند. ثبت به‌موقع و صحیح آمارهای گردشگری، نقش مهمی در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و ارزیابی وضعیت گردشگری در سطح شهرستان و استان دارد و باید از سوی مدیران و بهره‌برداران با جدیت دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تأکید بر اهمیت توانمندسازی مدیران و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری افزود: در جریان این بازدیدها، راهنمایی‌های لازم درباره نحوه ارائه خدمات، رعایت حقوق مسافران، توجه به بهداشت محیط و ارتقای کیفیت خدمات اقامتی و پذیرایی به مدیران و بهره‌برداران ارائه شد.

موسوی استفاده از فناوری‌های نوین را یکی از ضرورت‌های توسعه صنعت گردشگری دانست و اظهار کرد: بهره‌برداران و مدیران تأسیسات گردشگری باید از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات پذیرایی و اقامتی استفاده کنند. ابزارهای نوین می‌توانند در معرفی بهتر ظرفیت‌های گردشگری، پاسخ‌گویی به مسافران، ارائه خدمات متناسب با نیاز گردشگران، مدیریت اطلاعات و بهبود فرآیندهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان خاطرنشان کرد: استفاده درست از فناوری‌های نوین در کنار حفظ هویت بومی و فرهنگی مناطق، می‌تواند موجب افزایش رضایت گردشگران و ارتقای جایگاه تأسیسات گردشگری شهرستان‌ها شود. در همین راستا، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران، روند نظارت، آموزش و راهنمایی فعالان این حوزه را در شهرستان‌ها ادامه خواهد داد.

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