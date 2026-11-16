۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۱

نقش‌آفرینی کارکنان میراث‌فرهنگی گیلان در پویش اهدای خون؛ طنین همدلی در مسیر مسئولیت اجتماعی

نقش‌آفرینی کارکنان میراث‌فرهنگی گیلان در پویش اهدای خون؛ طنین همدلی در مسیر مسئولیت اجتماعی

در راستای تحقق ارزش‌های انسانی و تقویت ذخایر استراتژیک فراورده‌های خونی استان، کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان با مشارکت در پویش خداپسندانه اهدای خون، گامی مؤثر در مسیر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و یاری‌رسانی به نیازمندان خون برداشتند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، موجی از همدلی و نوع‌دوستی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان طنین‌انداز شد و کارکنان با حضور در این اقدام خداپسندانه، بار دیگر تعهد عمیق خود را به ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی به نمایش گذاشتند.

این پویش که به همت امور ایثارگران و جانبازان اداره‌کل و با هدف تأمین ذخایر حیاتی و استراتژیک فراورده‌های خونی استان به اجرا درآمد، جلوه‌ای از مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری سازمانی کارکنان متعهد این مجموعه بود. حضور پرشور همکاران در این عرصه نشان داد که اهالی میراث‌فرهنگی علاوه بر صیانت از مواریث کهن و هویت تاریخی این مرز و بوم، در پاسداری از موهبت حیات و سلامت همنوعان نیز پیشگام و دغدغه‌مند هستند.

بی‌شک، استمرار چنین اقدامات انسان‌دوستانه‌ای در سطح ادارات و سازمان‌ها، علاوه بر رفع نیازهای فوری مراکز درمانی و بیمارستانی استان، نویدبخش تقویت فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی در بستر نظام اداری و اجرایی است؛ سنتی حسنه که پیام‌آور آرامش، همدلی و همبستگی خواهد بود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405082501883
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر محمد آوخ

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