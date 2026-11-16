به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، موجی از همدلی و نوع‌دوستی در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان طنین‌انداز شد و کارکنان با حضور در این اقدام خداپسندانه، بار دیگر تعهد عمیق خود را به ارزش‌های والای انسانی و اجتماعی به نمایش گذاشتند.

این پویش که به همت امور ایثارگران و جانبازان اداره‌کل و با هدف تأمین ذخایر حیاتی و استراتژیک فراورده‌های خونی استان به اجرا درآمد، جلوه‌ای از مشارکت مدنی و مسئولیت‌پذیری سازمانی کارکنان متعهد این مجموعه بود. حضور پرشور همکاران در این عرصه نشان داد که اهالی میراث‌فرهنگی علاوه بر صیانت از مواریث کهن و هویت تاریخی این مرز و بوم، در پاسداری از موهبت حیات و سلامت همنوعان نیز پیشگام و دغدغه‌مند هستند.

بی‌شک، استمرار چنین اقدامات انسان‌دوستانه‌ای در سطح ادارات و سازمان‌ها، علاوه بر رفع نیازهای فوری مراکز درمانی و بیمارستانی استان، نویدبخش تقویت فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی در بستر نظام اداری و اجرایی است؛ سنتی حسنه که پیام‌آور آرامش، همدلی و همبستگی خواهد بود.

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