محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی گردشگری صنایع‌دستی خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده خوزستان در حوزه گردشگری اظهار کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند زمینه مناسبی برای توسعه بوم‌گردی‌ها و فضاهای گردشگری فراهم کنند و اداره‌کل میراث‌فرهنگی نیز در همین راستا مجوزهای لازم را صادر کرده است؛ با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها به مجموعه‌ای از اقدامات و همکاری‌ها نیاز دارد.

وی افزود: بخش خصوصی باید پس از دریافت مجوز، برای افزایش جذابیت فضاهای گردشگری خود تلاش بیشتری کند. ایجاد جاذبه‌های متنوع و استفاده از شیوه‌های نوین تبلیغات برای معرفی امکانات مجموعه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی ضروری است تا فضاهای گردشگری صرفاً محلی برای بازدید نباشند، بلکه به مقصدهایی جذاب برای سفر تبدیل شوند.

جوروند، بهبود راه‌های دسترسی را از دیگر ضرورت‌های توسعه گردشگری استان دانست و گفت: نامناسب بودن مسیرهای دسترسی به برخی فضاهای گردشگری یکی از مشکلات موجود است که رفع آن به همکاری دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دستگاه‌های متولی راه و شهرسازی نیاز دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان با بیان اینکه مدیریت و بازاریابی در کنار زیرساخت‌ها از گلوگاه‌های گردشگری استان هستند، تصریح کرد: باید در مدیریت فضاهای گردشگری به سمت خلاقیت و نوآوری حرکت کنیم و از روش‌های جدید برای افزایش جذابیت مقصدها بهره ببریم. همچنین دستگاه‌های دولتی و بخش‌های مرتبط با حاکمیت باید شرایطی فراهم کنند که گردشگران بدون دشواری به جاذبه‌های گردشگری دسترسی داشته باشند.

اجرای طرح‌های زیرساختی در حاشیه رودخانه‌ها

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت‌های گردشگری طی سال گذشته بیان کرد: طرح‌های زیرساختی در حاشیه رودخانه کارون در روستای عطیش، شامل نصب برج‌های نوری، احداث آلاچیق و جدول‌گذاری اجرا شده است. همچنین در محدوده رودخانه شاوور شوش و کریای بهبهان نیز اقداماتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری انجام شده است.

جوروند ادامه داد: همکاران ما در نقاط دیگری از استان نیز طرح‌هایی را اجرا کرده‌اند و برنامه داریم این روند را با جدیت بیشتری دنبال کنیم. اقدامات انجام‌شده در این حوزه گسترده است و می‌توان با ارائه فهرست پروژه‌ها و تصاویر آن‌ها، ابعاد فعالیت‌های صورت‌گرفته را تشریح کرد.

پیوند سه اثر ثبت جهانی در قالب یک مسیر گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان، توسعه بوم‌گردی‌ها و ایجاد فضاهای گردشگری در مسیرهای ارتباطی را از راهکارهای مهم برای پیوند میان مقصدهای گردشگری استان دانست و اظهار کرد: این فضاها می‌توانند خلأ خدمات گردشگری را در مسیرها پر کنند و زمینه ماندگاری بیشتر مسافران را فراهم آورند.

وی با اشاره به ظرفیت ارتباطی شوش، شوشتر و چغازنبیل گفت: در مسیر ارتباطی شوش و شوشتر و محدوده منتهی به چغازنبیل می‌توان با توسعه بوم‌گردی‌ها و ایجاد فضاهای متنوع گردشگری، ارتباط مؤثرتری میان این سه مقصد مهم برقرار کرد. به این ترتیب، سه اثر ثبت جهانی خوزستان در قالب یک مسیر گردشگری به یکدیگر پیوند می‌خورند و گردشگران فرصت بیشتری برای بازدید از آن‌ها خواهند داشت.

جوروند همچنین به ظرفیت‌های گردشگری آبادان و خرمشهر اشاره کرد و افزود: فاصله نسبتاً کم این دو شهر و برخورداری آن‌ها از جاذبه‌های متعدد، فرصت مناسبی برای توسعه فضاهای گردشگری و بوم‌گردی فراهم کرده است.

خوزستان ظرفیت میزبانی از گردشگران خارجی را دارد

وی درباره آمادگی زیرساخت‌های استان برای میزبانی از گردشگران خارجی، به‌ویژه گردشگران فرهنگی، گفت: اگرچه در شرایط ایده‌آل قرار نداریم، اما با توجه به روندی که طی دو سال اخیر و در دولت چهاردهم آغاز شده است، می‌توان شرایط موجود را قابل قبول ارزیابی کرد و معتقدم خوزستان امکان میزبانی از گردشگران خارجی را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم همه گردشگران خارجی به دنبال امکانات بسیار لوکس و خدمات در سطح بالا هستند. باید بتوانیم ظرفیت‌ها و استعدادهای گردشگری استان را به شکلی طبیعی و واقعی معرفی کنیم و در کنار آن، امکانات ضروری برای دسترسی، اقامت و بازدید را فراهم آوریم.

تکمیل موزه منطقه‌ای خوزستان نیازمند اعتبارات ملی و استانی است

جوروند در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تبدیل نشدن آثار ثبت جهانی خوزستان به یک برند قدرتمند گردشگری اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، ضعف در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. خوزستان آثار ثبت جهانی ارزشمندی دارد، اما در فراهم کردن امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز این آثار، آن‌گونه که باید عمل نکرده‌ایم.

وی تکمیل موزه منطقه‌ای خوزستان را یکی از پروژه‌های مهم و تأثیرگذار در توسعه گردشگری استان دانست و گفت: این پروژه که در سال ۱۳۸۱ کلنگ‌زنی شده، با گذشت بیش از دو دهه همچنان به بهره‌برداری نرسیده است؛ در حالی که می‌تواند به یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری خوزستان تبدیل شود.

او محدودیت اعتبارات را از دلایل اصلی طولانی شدن روند تکمیل این مجموعه عنوان کرد و افزود: ضروری است اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی وزارتخانه افزایش یابد. البته طی یکی دو سال اخیر حمایت‌های خوبی صورت گرفته که از وزیر میراث‌فرهنگی و مسئولان مربوطه قدردانی می‌کنم، اما در کنار اعتبارات ملی باید از محل منابع استانی نیز سهمی به این پروژه اختصاص یابد.

جوروند با اشاره به ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های نفتی برای مشارکت در تکمیل موزه منطقه‌ای خوزستان تأکید کرد: می‌توان از این ظرفیت نیز برای تأمین منابع مالی استفاده کرد. بهره‌برداری از موزه منطقه‌ای، جاذبه تازه‌ای به گردشگری استان اضافه می‌کند و در معرفی بهتر میراث تاریخی و فرهنگی خوزستان مؤثر خواهد بود.

ضرورت ورود نیروهای متخصص به مدیریت و معرفی گردشگری

وی در ادامه، درباره ضرورت استمرار رویدادهای گردشگری و تبدیل مناسبت‌های مقطعی به جریان دائمی سفر بیان کرد: آموزش‌های متعددی در این زمینه انجام شده است، اما برای معرفی دقیق، مناسب و جذاب ظرفیت‌های گردشگری خوزستان باید از نیروهای متخصص بهره بگیریم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان افزود: بدون حضور نیروی انسانی متخصص و استفاده از دانش و تجربه حرفه‌ای، نمی‌توان انتظار داشت فعالیت‌های گردشگری به شکل مؤثر توسعه پیدا کنند. اگر نیروهای متخصص وارد حوزه مدیریت و معرفی گردشگری نشوند، در همان وضعیت موجود باقی خواهیم ماند؛ بنابراین تخصص‌گرایی و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

صنعت نفت مسجدسلیمان در فهرست موقت میراث جهانی

جوروند با اشاره به ظرفیت‌های خوزستان در حوزه گردشگری صنعتی اظهار کرد: امسال اتفاق بسیار خوبی در این حوزه رخ داد که شاید به اندازه کافی درباره آن اطلاع‌رسانی نشده باشد؛ صنعت نفت مسجدسلیمان در فهرست موقت میراث جهانی قرار گرفت. این اتفاق دستاورد مهمی است و از وزیر میراث‌فرهنگی و دکتر دارابی برای حمایت از این موضوع قدردانی می‌کنم.

وی توسعه گردشگری صنعتی را نیازمند همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های متولی، به‌ویژه صنعت نفت دانست و گفت: تلمبه‌خانه دارخوین در محدوده شادگان ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به یک جاذبه گردشگری دارد. می‌توان میان گردشگری آبی و گردشگری نفت و صنعت، مسیر و روایت مشترکی ایجاد کرد که تأسیسات آبی و صنعتی استان را در کنار یکدیگر معرفی کند.

او تحقق این ایده را نیازمند همکاری مجموعه نفت با اداره‌کل میراث‌فرهنگی دانست و درباره راه‌اندازی موزه نفت مسجدسلیمان نیز گفت: برای پیگیری این پروژه اعلام آمادگی کرده‌ایم و چند ماه پیش جلسه‌ای در این زمینه برگزار شد، اما تاکنون اعتباری برای آن تخصیص نیافته است. امیدواریم با همکاری صنعت نفت و تأمین منابع مالی مورد نیاز، زمینه راه‌اندازی این موزه و توسعه گردشگری صنعتی استان فراهم شود.

تنوع اقلیمی؛ فرصتی برای کاهش فصلی بودن گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود، تنوع اقلیمی استان را فرصتی برای کاهش اثرات فصل گرما بر گردشگری دانست و گفت: مناطق شرقی استان، از جمله باغملک و صیدون، و همچنین بخش‌هایی از شمال خوزستان در برخی دوره‌های سال از شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تری برخوردارند و می‌توانند در برنامه‌ریزی سفر مورد توجه قرار گیرند.

جوروند افزود: با معرفی هدفمند مناطق مختلف استان در فصل‌های گوناگون می‌توان گردشگران را به سمت مقصدهایی هدایت کرد که در آن زمان شرایط آب‌وهوایی مطلوب‌تری دارند.

وی خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم گرمای خوزستان در همه شرایط مانعی برای گردشگری است؛ حتی ویژگی‌های اقلیمی و فضای خاص استان در فصل گرم نیز می‌تواند برای برخی گردشگران خارجی جذاب باشد. مهم این است که ظرفیت‌های هر منطقه را به‌درستی شناسایی کنیم و متناسب با شرایط اقلیمی، برای معرفی و برنامه‌ریزی گردشگری آن اقدام کنیم.

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