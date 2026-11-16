تبار قریب، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با تشریح برنامه‌های معاونت گردشگری خوزستان برای تبدیل ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان به محصولات قابل عرضه در بازار سفر اظهار کرد: در گردشگری امروز، صرف برخورداری از جاذبه به معنای موفقیت یک مقصد نیست؛ بلکه مقصد زمانی می‌تواند سهم بیشتری از بازار سفر به دست آورد که جاذبه‌های خود را به تجربه‌ای باکیفیت و قابل عرضه تبدیل کند.

وی افزود: خوزستان از نظر تنوع جاذبه‌های گردشگری ظرفیت قابل توجهی دارد، اما تبدیل این ظرفیت‌ها به محصول گردشگری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین زیرساخت‌ها و مشارکت مجموعه‌های مرتبط با صنعت گردشگری است.

قریب، تدوین مسیرهای گردشگری را یکی از اقدامات محوری معاونت گردشگری استان دانست و گفت: این مسیرها می‌توانند جاذبه‌های پراکنده را در قالب تجربه‌ای منسجم به گردشگران معرفی کنند و امکان طراحی برنامه‌های یک‌روزه را فراهم آورند. البته مسیرهای گردشگری باید پویا باشند و متناسب با ظرفیت‌های جدید، تکمیل و به‌روزرسانی شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان، تعریف بسته‌های سفر از سوی دفاتر خدمات مسافرتی را از دیگر ارکان تبدیل جاذبه به محصول گردشگری عنوان کرد و افزود: تبلیغات و بازاریابی گردشگری نیز از مهم‌ترین راهکارها در این زمینه است که باید با مشارکت بخش دولتی، خصوصی، سرمایه‌گذاران، جامعه محلی، بهره‌برداران تأسیسات گردشگری، اصحاب رسانه و فعالان این حوزه انجام شود. این موضوع در خوزستان نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری بیشتری است.

وب‌سایت گردشگری خوزستان به سه زبان راه‌اندازی شد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان بیان کرد: وب‌سایت جامع گردشگری خوزستان با هدف معرفی جاذبه‌ها، مسیرها، تأسیسات، رویدادها و فعالان گردشگری توسط اداره‌کل طراحی شده است. این وب‌سایت به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی در دسترس مخاطبان قرار گرفته تا امکان معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های استان فراهم شود.

قریب، توسعه گردشگری رویدادمحور را از دیگر سیاست‌های معاونت گردشگری برشمرد و اظهار کرد: با بهبود شرایط آب‌وهوایی از شهریورماه، رویدادهایی مانند جشنواره خرما در بخش اسماعیلیه اهواز و روستای غزاویه شهرستان کارون، جشنواره گردو در شهرستان صیدون و برنامه «صد روز با رودخانه دز» با هدف معرفی ظرفیت‌های محلی، افزایش مشارکت فعالان و ایجاد انگیزه برای سفر برگزار شد.

وی ادامه داد: در هفته گردشگری و مهرماه نیز مجموعه‌ای از رویدادها در سطح استان برگزار شد که از جمله آن‌ها می‌توان به جشنواره قهوه اهواز، انار اندیمشک و برگ و بار باغملک، تورها و فم‌تورهای معرفی مقاصد جدید گردشگری، نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در شهرستان‌ها و اهواز اشاره کرد.

معاون گردشگری خوزستان با اشاره به برگزاری یکصد برنامه گردشگری در مهرماه گفت: این برنامه‌ها نشان‌دهنده رویکرد جدیدی برای تبدیل جاذبه‌ها به فرصت‌های گردشگری است. امیدواریم با مشارکت دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط، در نیمه دوم سال نیز رویدادهای اثرگذاری تعریف کنیم تا ضمن معرفی جاذبه‌های استان، زمینه رونق بازار گردشگری فراهم شود.

افزایش ماندگاری گردشگران با تنوع‌بخشی به محصولات سفر

قریب در پاسخ به پرسشی درباره عبوری بودن بخشی از سفرها به خوزستان وتبرنامه‌های ماست. برای نمونه، به‌زودی دوره‌ای درباره نحوه استقرار در طبیعت برای راهنمایانی برگزار می‌شود که به‌صورت تخصصی در حوزه طبیعت‌گردی فعالیت می‌کنند.

معاون گردشگری خوزستان همچنین به آموزش جوامع محلی اشاره کرد و گفت: این آموزش‌ها با هدف آشنایی مردم با مزایای گردشگری، فرصت‌های درآمدزایی، ضوابط و مراحل دریافت مجوز و نحوه تعامل با گردشگران برگزار می‌شود.

قریب ادامه داد: این اقدامات به‌ویژه در روستاهای برخوردار از جاذبه‌های گردشگری می‌تواند زمینه ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی، توسعه تأسیسات گردشگری و مشارکت بیشتر جوامع محلی در فعالیت‌های این حوزه را فراهم کند.

هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در برنامه‌های آموزشی گردشگری

وی درباره به‌روزرسانی محتوای دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای جدید بازار، از جمله بازاریابی دیجیتال، تولید محتوا و هوش مصنوعی اظهار کرد: تلاش ما این است که عناوین آموزشی متناسب با نیازهای استان، فعالان گردشگری و ظرفیت مقصدها تعریف و اجرا شوند.

قریب با اشاره به برگزاری دوره‌های مرتبط با ایجاد اقامتگاه‌های بوم‌گردی در روستاهای مستعد گفت: شعار امسال روز جهانی گردشگری درباره نقش هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال در بازطراحی گردشگری، زمینه مناسبی برای طراحی آموزش‌های جدید فراهم کرد و در هفته گردشگری نیز چندین کارگاه در این زمینه برگزار شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت روزافزون فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در معرفی مقصدها، بازاریابی و ارائه خدمات گردشگری، این موضوع در برنامه‌های آموزشی آینده نیز جایگاه پررنگ‌تری خواهد داشت.

معرفی مقاصد کمترشناخته‌شده با مسیرهای موضوعی و تورهای آشناسازی

معاون گردشگری خوزستان، معرفی مقصدهای کمترشناخته‌شده را از اولویت‌های کاری این معاونت عنوان کرد و گفت: تدوین مسیرهای گردشگری و مسیرهای موضوعی یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای معرفی مجموعه‌ای از جاذبه‌ها در قالب یک سناریوی جامع به گردشگران است.

وی افزود: وب‌سایت جامع گردشگری استان با هدف معرفی گسترده جاذبه‌ها، تأسیسات، مسیرها، رویدادها و فعالان گردشگری به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی طراحی شده است. همچنین تورهای آشناسازی با هدف معرفی مقصدهای جدید برای دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری استان برگزار شده است.

قریب با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در شکل‌گیری مقصدهای جدید گردشگری تصریح کرد: تأمین راه دسترسی مناسب از جمله اقداماتی است که باید توسط دستگاه‌های متولی انجام شود. مشارکت جامعه محلی میزبان در رویدادها، ایجاد ظرفیت‌های اقامتی مانند بوم‌گردی‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب میزبانی از گردشگران نیز اهمیت زیادی دارد که خوشبختانه در خوزستان تجربه‌های خوبی در این زمینه وجود دارد.

بیش از ۱۲۰ پروژه گردشگری در حال اجراست

قریب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری خوزستان و محدود بودن سهم برخی از این ظرفیت‌ها در بازار سفر اظهار کرد: صرف برخورداری از ظرفیت برای حضور در بازار گردشگری کافی نیست، بلکه نیاز مخاطب، معرفی مؤثر و وجود زیرساخت‌های مناسب نقش مهمی در این زمینه دارند.

وی افزود: گردشگران امروز بیش از گذشته به دنبال تجربه‌های جدید و خلاقانه هستند و تمایل دارند در طول یک سفر، گونه‌های مختلف گردشگری را تجربه کنند. تعریف مسیرهای گردشگری، قرار دادن جاذبه‌های متنوع در قالب این مسیرها، معرفی مقصدها در وب‌سایت گردشگری استان و برگزاری رویدادهای مرتبط می‌تواند به شناساندن این ظرفیت‌ها و تبدیل آن‌ها به محصولات قابل عرضه در بازار سفر کمک کند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان درباره حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز گفت: در حال حاضر بیش از ۱۲۰ پروژه تأسیسات گردشگری با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حجم سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومان در استان در حال اجراست.

وی ادامه داد: برای حمایت از سرمایه‌گذاران، معرفی و پرداخت تسهیلات از محل منابع و مسیرهای مختلف در حال انجام است. همچنین برای نخستین‌بار، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخشی از دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری استان را آغاز کرده و این روند همچنان ادامه دارد.

قریب با اشاره به پیگیری پرداخت تسهیلات و جبران خسارت تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ رمضان اظهار کرد: در یک سال گذشته بیش از ۷۹ پروانه بهره‌برداری برای تأسیسات گردشگری استان صادر شده است. همچنین در شش‌ماهه نخست سال جاری ۲۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده که بنا بر آمار ارائه‌شده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد هفت‌برابری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده تلاش برای تسریع روند توسعه تأسیسات گردشگری و افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی به گردشگران در خوزستان است.



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